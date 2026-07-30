به گفته یک مقام سابق پنتاگون، آمریکا در قبال ایران استراتژی ندارد و تنها یک «برنامه عملیاتی تقریبی» مبتنی بر نیروی هوایی در اختیار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دیوید دِ روش، مقام سابق پنتاگون، می‌گوید آخرین حملات آمریکا به ایران «بیشتر از همان الگوی قبلی» بود و مجموعه‌ای مشابه از اهداف را در مقایسه با دور‌های قبلی حملات در این ماه هدف قرار داده است.

او به الجزیره گفت: «من انتظار داشتم که شدت حملات افزایش یابد یا دامنه اهداف گسترش پیدا کند. همچنین انتظار داشتم که [ترامپ]حملات را به اهداف دوگانه (غیرنظامی-نظامی) نیز تعمیم دهد. تاکنون، هیچ نشانه‌ای از این موضوع ندیده‌ایم، بنابراین به نظر نمی‌رسد یک حمله بسیار فراگیر باشد.»

دِ روش گفت که ترامپ شاید «در تلاش است تا تناسب را حفظ کند، یا در‌ها را برای دیپلماسی باز نگه دارد.»

او افزود که آمریکا یک استراتژی ندارد، تنها یک «برنامه عملیاتی تقریبی» مبتنی بر نیروی هوایی در اختیار دارد.

او گفت: «آن‌ها تصمیم گرفته‌اند که این کار را صرفاً با نیروی هوایی پیش ببرند، که – مگر اینکه با یک کشور بسیار کوچک رو‌به‌رو باشید – زمان زیادی می‌برد، و شما همیشه در نهایت دامنه اهداف خود را گسترش می‌دهید، و همیشه مجبورید این کار را بیش از آنچه فکر می‌کنید، ادامه دهید.»

او افزود: «تمرکز نظامی ترامپ صرفاً بر متوقف کردن توانایی ایران برای تهدید همسایگان خود است؛ بنابراین با اسرائیل که ایران را به عنوان یک تهدید وجودی می‌بیند، اختلاف نظر وجود دارد.»

منبع: الجزیره

برچسب ها: حمله آمریکا به ایران ، پنتاگون
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