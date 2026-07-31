باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - با وجود آنکه گیاه در فصل گرما نیاز آبی بیشتری دارد، اما طی سال های اخیر وزارت نیرو در راستای رفع ناترازی خود اقدام به قطع برق چاه های کشاورزی می کند که این امر با واکنش شدید کشاورزان و تشکل های تولیدی روبروست چراکه قطع برق بخش کشاورزی مغایر با اهداف و سیاست های خودکفایی و امنیت غذایی است.

بسیاری از کارشناسان بر این باورند که قطعی‌های مکرر برق، ضربه سنگینی به بخش کشاورزی ایران وارد کرد و علاوه بر خسارت های مالی به منصوبات چاه ها می تواند ۳۰ تا ۷۰ درصدی بر کاهش تولید محصولات اساسی بگذارد که در شرایط جنگی که تامین غذای مردم از اولویت بالایی برخوردار است، این امر تهدید جدی برای تولید محسوب می شود.

ماجرا تنها به این جا ختم‌ نمی شود چراکه وزارت نیرو علاوه بر قطعی برق چاه های کشاورزی، اقدام به افزایش ۴۰۰ برابری قیمت برق چاه های کشاورزی کرده است که نمایندگان مجلس و کارشناسان بخش کشاورزی این امر را تهدید جدی برای تولید می دانند.

قطعی برق بخش کشاورزی حداکثر ۵ ساعت است/ قطعی بیش از ۵ ساعت در بخش کشاورزی داوطلبانه است

امیر هدایتی مدیرکل دفتر امور آب وزارت جهاد کشاورزی گفت: امسال ارتباط مستقیمی با شرکت توانیر داشتیم و با برگزاری جلسات مکرر بدنبال علت قطعی دوبار و بیش از ۵ ساعت چاه های کشاورزی در روز بودیم که براساس مستندات شرکت توانیر، قطعی برق روزانه در اکثر مناطق کشور ۵ ساعت در پیک مصرف برمبنای مصوبه هیئت دولت انجام شده است.

به گفته وی، با توجه به تصویب مشوق های توانیر و وزارت نیرو برای قطعی بیش از ۵ ساعت در روز، کشاورزانی که بصورت داوطلبانه برق قطع کنند، بصورت مشوق های ریالی کل یارانه برق مصرف نشده را دریافت می کنند.

مدیر کل دفتر امور آب وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: با توجه اوج نیاز آبی گیاه و محصولات در فصل تابستان همزمان با قطعی برق، پیگیر این موضوع هستیم تا قطعی ها در حد ۵ ساعت باقی بماند و از طرفی اثرات سو این‌ موضوع کمیت و کیفیت محصولات را تحت تاثیر قرار می دهد و از طرفی اثرات سو برای تجهیزات و منصوبات بیش از قبل خواهد بود که با پایان پیک گرما بررسی های لازم در این خصوص انجام خواهد شد.

هدایتی گفت: قطعی برق چاه های کشاورزی در کمیت و کیفیت تولید محصولات و تجهیزات چاه ها و مکانیزاسیون اراضی تحت شعاع قرار می گیرد و برآورد برآن است که ۹ تا ۱۰ میلیون تن به تولید محصولات کشاورزی خسارت وارد شود.

کاهش ۳۰ درصدی تولید محصولات اساسی با قطعی برق چاه های کشاورزی

پیمان عالمی رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: وزارت نیرو برای رفع ناترازی انرژی و برق، امروز حوزه کشاورزی و قطعی برق چاه‌های آب کشاورزی را در اولویت قرار داده است، در حالیکه قطعی برق چاه‌های آب کشاورزی بیشتر به منابع زیرزمینی و سفره‌های زیرزمینی آسیب وارد می کند که هزینه آن متوجه وزارت نیرو می‌شود.

وی با بیان اینکه هر قطعی حداقل یک ساعت در شبانه‌روز، منجر به تلف شدن منابع می‌شود، افزود: با هر خاموشی برای استحصال دوباره آب یک ساعت زمان نیاز است و از طرفی قطعی مداوم برق به جداره و دیواره چاه‌ها آسیب می‌زند که برای تعمیر و حفاری مجدد هزینه‌بر بوده که خود صدور مجوز نیز مشکلات خود را دارد.

عالمی ادامه داد: ما نسبت به ناترازی انرژی بی‌تفاوت نیستیم، اما اینکه خاموشی برق چاه‌های آب کشاورزی در اولویت باشد، نشان‌دهنده بی‌توجهی به امنیت غذایی و سفره مردم است، در حالیکه در شرایط فعلی استقلال کشور وابسته به تولیدات کشاورزی است.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی با تاکید بر اینکه بر اساس ماده ۲۵ قانون کسب و کار، ضرر و زیان حاصل از خاموشی برق را باید دولت بپردازد، بیان کرد: عزم و اراده ای در خصوصی پرداخت خسارات ناشی از این امر در دولت دیده نمی‌شود.

به گفته وی، پیش‌بینی می‌شود با توجه به مدیریت وزارت نیرو در حوزه برق و آب حدود ۳۰ درصد محصولات کشاورزی تحت‌تاثیر آن از بین برود.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی افزود: تعرفه برق بخش کشاورزی پیش از این بابت هر کیلووات‌ساعت ۲۱ تومان بود که در زمان اوج مصرف ۴۲ تومان محاسبه می‌شد اما در تعرفه جدید در کمترین سطح از حدود ۸۰ تومان آغاز و در برخی بازه‌های اوج بار مصرف به ۸۶۸۰ تومان افزایش یافته است.

وی ادامه داد: بر این اساس افزایش تعرفه در کمترین سطح حدود ۴ برابر و در بالاترین سطح، در مقایسه با تعرفه پایه ۲۱ تومانی، حدود ۴۰۰ برابر شده است. میانگین افزایش در برخی نمونه‌قبض‌های صادر شده نیز حدود ۱۰۰ برابر محاسبه شده است.

عالمی با ارائه نمونه‌هایی از قبوض صادر شده، تصریح کرد: قبض برقی که پیش از این برای یک ماه بین ۴ تا ۵ میلیون تومان بود، در یک نمونه به بیش از ۴۰۰ میلیون تومان رسیده است. قبض‌هایی در حدود ۱۰۰ میلیون تومان نیز صادر شده و در یک مورد، فقط برای ۱۰ روز قبض ۱۲۰ میلیون تومانی به دست کشاورز رسیده است.

امسال قطعی برق چاه های بخش کشاورزی و افزایش چشمگیر قیمت برق چاه های کشاورزی با واکنش شدید فعالان بخش کشاورزی روبرو شد که انتظار می‌رود هرچه سریع تر بازنگری در این امر صورت بگیرد چراکه این امر به معنای بی توجهی وزارت نیرو به تولید و تعطیلی بخش کشاورزی است.