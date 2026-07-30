باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم سادات بهادر _ رقابت‌های کاراته آسیای میانه به میزبانی قزاقستان از ۱۰ تا ۱۳ مردادماه برگزار می‌شود و تیم ملی ایران با ترکیبی از برترین کاراته‌کا‌های کشور در دو بخش کاتا و کومیته در این مسابقات حضور خواهد داشت.

در میان نفرات اعزامی، محمد انکوتی و یزدان قوام، دو نماینده استان کرمان، نیز حضور دارند؛ ورزشکارانی که پیش از این در رقابت‌های ملی و بین‌المللی عملکرد درخشانی از خود به نمایش گذاشته‌اند و اکنون با پیراهن تیم ملی، نمایندگان ایران در این رویداد آسیایی هستند.

محمد انکوتی در رده سنی نوجوانان و یزدان قوام در رده سنی جوانان، در بخش کاتا به مصاف رقبای خود از کشور‌های آسیای میانه خواهند رفت و برای کسب افتخار و مدال به میدان می‌روند.

همچنین فرید خمامی به عنوان سرپرست سازمان تیم‌های ملی، بهنام ندیمی به عنوان مربی تیم‌های ملی کاتا و هادی عرب به عنوان مدیر تیم، کاروان اعزامی ایران را در این رقابت‌ها همراهی می‌کنند.