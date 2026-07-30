فرماندار بوشهر گفت: بامداد امروز دو نقطه در حوالی شهر چغادک مورد اصابت موشک‌های آمریکایی قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان- محمد مظفری فرماندار بوشهر گفت: بامداد امروز دو نقطه در حوالی شهر چغادک از توابع این شهرستان مورد اصابت موشک‌های آمریکایی قرار گرفت.

وی افزود: این تجاوز ساعت چهار بامداد به وقوع پیوست و تلفات جانی نداشت،

برچسب ها: حمله دشمن ، حمله موشکی
خبرهای مرتبط
شنیده شدن صدای انفجار در بخش‌هایی از لار
حمله موشکی به نقاطی از اطراف شهر اهواز توسط دشمن تروریستی آمریکا
حمله موشکی آمریکا پل آق‌تکه‌خان در استان گلستان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
۱.۸ درصد از بازنشستگان کمتر از ۴۰ سال سن دارند/ متناسب سازی حقوق بازنشستگان انجام شده است
فعالیت هیچ واحد تولیدی نباید بدلیل بدهی متوقف شود
آخرین اخبار
فعالیت هیچ واحد تولیدی نباید بدلیل بدهی متوقف شود
۱.۸ درصد از بازنشستگان کمتر از ۴۰ سال سن دارند/ متناسب سازی حقوق بازنشستگان انجام شده است
وزیر کار: یکی از پرونده‌های اختلاف ۱۰ ساله در صنعت پتروشیمی پایان یافت
انعقاد قرارداد ساخت تجهیزات آسیب‌دیده پتروشیمی جم؛ پرداخت کامل حقوق و مزایای کارکنان
۲ نقطه در این شهرستان مورد تهاجم دشمن آمریکایی قرار گرفت