باشگاه خبرنگاران جوان - سید احمد احمدیزاده معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار فارس پنجشنبه در گفتوگویی اعلام کرد: در ساعات ابتدایی بامداد امروز، جنگندههای آمریکایی اقدام به تجاوز هوایی علیه نقاطی در شهرستانهای کازرون و فراشبند کردند که خوشبختانه این حملات هیچگونه تلفات جانی در پی نداشته است.
معاون استاندار فارس با تاکید بر عادی بودن اوضاع، تصریح کرد: هماینک وضعیت در هر دو شهرستان کاملا پایدار و آرام است و مردم عزیز کازرون و فراشبند بدون هیچ دغدغهای به فعالیتهای روزمره خود مشغول هستند.
منبع: استانداری فارس