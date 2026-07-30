معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار فارس از تجاوز هوایی دشمن آمریکایی در بامداد امروز به مناطقی در شهرستان‌های کازرون و فراشبند خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید احمد احمدی‌زاده معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار فارس پنجشنبه در گفت‌وگویی اعلام کرد: در ساعات ابتدایی بامداد امروز، جنگنده‌های آمریکایی اقدام به تجاوز هوایی علیه نقاطی در شهرستان‌های کازرون و فراشبند کردند که خوشبختانه این حملات هیچ‌گونه تلفات جانی در پی نداشته است.

معاون استاندار فارس با تاکید بر عادی بودن اوضاع، تصریح کرد: هم‌اینک وضعیت در هر دو شهرستان کاملا پایدار و آرام است و مردم عزیز کازرون و فراشبند بدون هیچ دغدغه‌ای به فعالیت‌های روزمره خود مشغول هستند.

منبع: استانداری فارس 

برچسب ها: تجاوز ، رژیم صهیونیستی ، کازرون ، فراشبند
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