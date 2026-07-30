رئیس هیأت عامل صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان، از گسترش خدمات این صندوق به واحدهای مسکونی مناطق آزاد کیش و چابهار خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - شمس‌الله سلامی با اشاره به اجرای قانون تأسیس صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان گفت: این اقدام با حمایت و تأکید دکتر مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی و با همکاری سازمان مدیریت بحران کشور و دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد، از ابتدای سال ۱۴۰۵ اجرایی شده است.

سلامی، هدف از اجرای این تصمیم را رفع موانع اجرایی و گسترش عدالت بیمه‌ای عنوان کرد و افزود: ساکنان مناطق آزاد می‌توانند از سازوکارهای قانونی پیش‌بینی‌شده برای حمایت در برابر خسارت‌های ناشی از حوادث طبیعی بهره‌مند شوند.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که اجرای این اقدامات، ضمن افزایش تاب‌آوری اقتصادی کشور در برابر حوادث طبیعی، به تقویت امنیت اقتصادی و آرامش روانی جامعه نیز کمک کند.

منبع: صندوق بیمه حوادث طبیعی

برچسب ها: مناطق آزاد اقتصادی ، پوشش بیمه ، حوادث طبیعى
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