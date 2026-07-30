جانشین پلیس راه راهور فراجا از تردد روان در محورهای شمالی و مسیرهای منتهی به مرزهای کشور خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه راهور فراجا، با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مواصلاتی کشور اظهار کرد: بر اساس گزارش‌های دریافتی صبح امروز پنجشنبه ۸ مردادماه ۱۴۰۵، تردد در تمامی محورهای شمالی و مسیرهای منتهی به مرزهای کشور به صورت روان در جریان است.

وی افزود: هم‌اکنون تردد در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران–بومهن، آزادراه تهران–پردیس، آزادراه تهران–شمال و آزادراه قزوین–رشت در مسیرهای رفت و برگشت بدون هیچ‌گونه گره ترافیکی برقرار است.

همچنین تمامی محورهای شمالی از نظر شرایط جوی در وضعیت پایدار قرار دارند و هیچ‌گونه مداخلات جوی در این محورها گزارش نشده است.

جانشین پلیس راه راهور فراجا با اشاره به آخرین وضعیت محورهای منتهی به پایانه‌های مرزی تصریح کرد: تردد در محورهای حمیل–سرابله–ایلام، ایلام–مرز مهران، بستان–مرز چذابه، پیرانشهر–مرز تمرچین، خرمشهر–مرز شلمچه، قصرشیرین–مرز خسروی و مریوان–مرز باشماق نیز به صورت روان در حال انجام است و در حال حاضر هیچ‌گونه ازدحام یا گره ترافیکی در این مسیرها مشاهده نمی‌شود.

سرهنگ محبی در ادامه از تداوم انسداد یک محور شریانی خبر داد و گفت: محور بندرعباس–لار در محدوده کلمتعلی همچنان مسدود است و رانندگان برای ادامه مسیر باید از مسیر جایگزین کهورستان–منبع آب–بندرعباس استفاده کنند.

وی از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر، آخرین وضعیت راه‌ها و محدودیت‌های احتمالی را از طریق مراجع رسمی دریافت کرده و با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، توجه به توصیه‌ها و هشدارهای پلیس و پرهیز از عجله و شتاب، سفری ایمن را برای خود و سایر کاربران جاده‌ای رقم بزنند.

برچسب ها: وضعیت ترافیکى ، محورهای مواصلاتی
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