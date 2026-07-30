مودی از تأمین زمین برای ۵ هزار نفر معادل نیمی از متقاضیان طرح جوانی جمعیت در شهر بیرجند خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید محمدعلی سجادی - مودی مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی در خصوص طرح جوانی جمعیت گفت: یکی از وظایفی که بر عهده اداره راه و شهرسازی است تأمین کردن زمین برای مشمولین این طرح بوده و براساس این قانون در استان از ابتدای این طرح بالغ بر ۳۰ هزار نفر ثبت نام کرده اند که حدود ۱۹ هزار نفر واجد شرایط شناخته شده اند.

او افزود: تااین لحظه توانستیم برای ۱۲ هزار و ۲۰۰ نفر تأمین زمین و قرعه کشی انجام دهیم، برای مابقی متقاضیان استان تقریبا تمام شهر‌های استان تأمین زمین انجام شده که البته در ۳ شهر بیرجند، قاین و طبس با توجه به حجم تقاضا و محدودیت‌های موجود در تأمین زمین کار با کندی پیش می‌رود.

مودی در ادامه در مورد شهر‌های قاین و طبس اظهار کرد: در طبس با همکاری بنیاد مسکن و راه و شهرسازی تأمین زمین انجام شده و باقی مانده متقاضیان را می‌توانیم تأمین زمین شان را انجام دهیم. در قاین نیز اراضی پیش بینی و با مالکین توافق کردیم و به متقاضیان قاین هم زمین تخصیص خواهیم داد.

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مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی بیان کرد: کسانی که در اولویت نیستند مطابق ماده ۶ آئین نامه اجرایی و ماده ۴ قانون جوانی جمعیت با مجوز شورای مسکن می‌توانند در شهر‌های مجاور تأمین زمینشان انجام شود.

او در مورد بیرجند نیز گفت: در بیرجند نزدیک به ۱۳ هزار نفر در مجموع ثبت نام کردند که از این آمار نزدیک به ۱۰ هزار نفر واجد شرایط بودند. نزدیک به ۵ هزار قطعه تأمین زمین انجام دادیم که باقی افراد با توجه به ماده نامبرده می‌توانند در تمام شهر‌های استان به جز قاین و طبس زمین تحویل بگیرند.

مودی در مورد مدت و زمان ثبت نام این طرح عنوان کرد: این قانون ۷ ساله است و مشمولین می‌توانند تا سال ۱۴۰۷ در سامانه ثبت نام کنند و به لیست متقاضیان بپیوندند.