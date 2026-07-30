آکسیوس گزارش داد دیدار روز چهارشنبه دونالد ترامپ با خالد بن سلمان آل سعود، وزیر دفاع عربستان، عمدتاً بر محور درگیری با ایران بوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - بر اساس گزارش وب‌سایت آکسیوس و باراک راوید، خبرنگار کانال ۱۲ اسرائیل، درگیری با ایران محور دیدار دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، با خالد بن سلمان آل سعود، وزیر دفاع عربستان سعودی، بود.

راوید در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «دونالد ترامپ روز چهارشنبه با شاهزاده خالد بن سلمان، وزیر دفاع عربستان، دیدار کرد. وزیر دفاع عربستان پیامی از محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان، در مورد جنگ با ایران و تشدید منطقه‌ای به ترامپ تحویل داد.» جزئیات بیشتری ارائه نشد.

شبکه سی‌ان‌ان پیش‌تر به نقل از یک منبع گزارش داده بود که وزیر دفاع عربستان روز چهارشنبه با جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، دیدار کرده است. به گزارش سی‌ان‌ان، ریاض خواهان کاهش تنش در درگیری است و هشدار داده است که طولانی شدن آن خطرات جدی را به همراه خواهد داشت.

ترکی المالکی، سخنگوی وزارت دفاع عربستان، پیش‌تر اعلام کرده بود که ارتش این پادشاهی در هماهنگی با فرماندهی مرکزی آمریکا، «حملات نقطه‌زن» را علیه اهدافی در عراق انجام داده است. به گفته سعودی‌ها، تأسیسات هدف‌گیری‌شده وابسته به گروه‌های فعال در عراق بوده و ادعا می شود در حملات به تأسیسات نفتی این پادشاهی نقش داشته‌اند. 

منبع: الجزیره

برچسب ها: عربستان و آمریکا ، جنگ ایران و آمریکا
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۸
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۵۷ ۰۸ مرداد ۱۴۰۵
دو سوم آمریکایی‌ها جنگ علیه ایران را بی‌فایده می‌دانند و با حمله به پایگاه‌های آمریکا در کویت، بحرین، امارات، عربستان سعودی، عراق و اردن ثابت کردیم که با کسی شوخی نداریم
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۶ ۰۸ مرداد ۱۴۰۵
این جنگ وجودی علیه ایران با قویترین ارتش جنایتکار دنیاست و بازیهای سیاسی و تهدیدات زیرساختها جهت امیدوارم نگاه داشتن ما و جلوگیری از پاسخهای قاطع و بازدارنده است ،.ضربات ما بینظر اما بازدارنده نیست ..نابودی نیروگاه‌های برق اسراییل و شیوخ خلیج فارس میتواند جنگ را بنفع ایران تمام کند،
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۴ ۰۸ مرداد ۱۴۰۵
ال سقوط منتظر درماندگیت باش
۲
۱۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۲ ۰۸ مرداد ۱۴۰۵
مرگ بر آل سعود مرگ بر هر کس که سعودی رو دشمن حساب نکنه
۳
۱۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۰ ۰۸ مرداد ۱۴۰۵
آمریکا در حال هماهنگی و فعال کردن نیروهای وهابی و داعش تحت نفود عربستان برای شروع نبرد زمینی بر علیه ایران و البته ابتدای امر با عراق است
۱
۱۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۹ ۰۸ مرداد ۱۴۰۵
تفاوتی بین سران رژیم صهیونیستی، سران رژیم سعودی و سران آمریکای تروریسم وجود ندارد، بهتر است زودتر به درک واصل شوند.
۱
۱۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۲ ۰۸ مرداد ۱۴۰۵
ما عربستان سعودی جنایتکار را جز کشور اسلامی به رسمیت نمی شناسیم
۶
۲۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۳ ۰۸ مرداد ۱۴۰۵
باید به هر شکل ممکن نیروهای مقاومت یمن تقویت شوند تا زیر ساخت های عربستان را منهدم کنند
۶
۲۵
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