آکسیوس گزارش داد دیدار روز چهارشنبه دونالد ترامپ با خالد بن سلمان آل سعود، وزیر دفاع عربستان، عمدتاً بر محور درگیری با ایران بوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - بر اساس گزارش وبسایت آکسیوس و باراک راوید، خبرنگار کانال ۱۲ اسرائیل، درگیری با ایران محور دیدار دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، با خالد بن سلمان آل سعود، وزیر دفاع عربستان سعودی، بود.
راوید در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «دونالد ترامپ روز چهارشنبه با شاهزاده خالد بن سلمان، وزیر دفاع عربستان، دیدار کرد. وزیر دفاع عربستان پیامی از محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان، در مورد جنگ با ایران و تشدید منطقهای به ترامپ تحویل داد.» جزئیات بیشتری ارائه نشد.
شبکه سیانان پیشتر به نقل از یک منبع گزارش داده بود که وزیر دفاع عربستان روز چهارشنبه با جیدی ونس، معاون رئیسجمهور آمریکا، دیدار کرده است. به گزارش سیانان، ریاض خواهان کاهش تنش در درگیری است و هشدار داده است که طولانی شدن آن خطرات جدی را به همراه خواهد داشت.
ترکی المالکی، سخنگوی وزارت دفاع عربستان، پیشتر اعلام کرده بود که ارتش این پادشاهی در هماهنگی با فرماندهی مرکزی آمریکا، «حملات نقطهزن» را علیه اهدافی در عراق انجام داده است. به گفته سعودیها، تأسیسات هدفگیریشده وابسته به گروههای فعال در عراق بوده و ادعا می شود در حملات به تأسیسات نفتی این پادشاهی نقش داشتهاند.
منبع: الجزیره