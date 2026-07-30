باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - هر بام یک نیروگاه خورشیدی، الگویی که با مشارکت و استقبال مردم خراسان جنوبی همراه شده است؛ یعنی از هر ۱۰ نیروگاه تجدید پذیر فعال استان ۹ نیروگاه بر پشت بام خانه‌ها ساخته شده است.

در سطح خراسان جنوبی هزار و ۹۹۵ نیروگاه خورشیدی بزرگ و کوچک مقیاس به ظرفیت ۱۶۰ مگاوات احداث شده است؛ نهضتی که هرجا سر میزنیم رد پایش را می‌بینیم؛ از بیابان ها، مزارع و باغات گرفته تا ادارات و حالا هم پشت بام خانه ها.

به گفته هاشمی استاندار خراسان جنوبی ۶۸ دستگاه این طرح را کاملا اجرا کرده‌اند و ۲۰ درصد باقی مانده که برای آن‌ها زمان تعیین شده و در سال جاری مکلف به این هستند که از پنل خورشیدی استفاده کنند.

نهضتی که نه تنها بخشی از بار شبکه تولید برق را کاهش داده بلکه تبدیل به منبع درآمدی پایدار برای خانوار‌ها هم شده است.

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استقلال در تامین انرژی یعنی بهره گیری از همین فرصت‌های ریز و درشت، دولت هم دست مردم را گرفته؛ از پرداخت تسهیلات تا آموزش و خرید تضمینی برق تولیدی.

پوزشی مسئول انرژی‌های تجدید پذیر شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی گفت: یک نیروگاه خورشیدی ۵ کیلو واتی خانگی با هزینه بالغ بر ۴۰۰ میلیون تومان قابل اجراست.

او افزود: متقاضیان می‌توانند از تسهیلات استفاده کنند و در مورد هزینه اولیه سرمایه گذاری بین ۴ تا ۵ سال برگشت سرمایه انجام می‌شود.

خورشید خراسان جنوبی را به بهشت تولید انرژی‌های پاک تبدیل کرده است؛ تاکنون در سطح خراسان جنوبی هزار و ۷۰۸ نیروگاه خورشیدی خانگی به ظرفیت ۱۸ مگاوات احداث شده است که تنها در سال گذشته ۱۴۵ میلیارد تومان درآمد عائد خانوار‌ها کرده است.