تفاوت کارما با نظام تقدیر + فیلم

\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0633\u06cc\u062f \u0627\u0628\u0631\u0627\u0647\u06cc\u0645 \u0631\u0627\u062f\u060c \u0645\u0641\u0633\u0631 \u0642\u0631\u0622\u0646 \u06a9\u0631\u06cc\u0645 \u06af\u0641\u062a: \u062f\u0631 \u0646\u0638\u0627\u0645 \u062a\u0642\u062f\u06cc\u0631 \u0647\u0645\u0647 \u0627\u0641\u0639\u0627\u0644 \u0645\u0627 \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0647\u0633\u062a\u06cc \u06cc\u06a9 \u0648\u0627\u06a9\u0646\u0634\u06cc \u062f\u0627\u0631\u062f.\u00a0\n\u00a0\n\n\u00a0\n\u00a0\n\u00a0