باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

تفاوت کارما با نظام تقدیر + فیلم

مفسر قرآن کریم در مورد تفاوت کارما با نظام تقدیر توضیحاتی ارائه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید ابراهیم راد، مفسر قرآن کریم گفت: در نظام تقدیر همه افعال ما در این هستی یک واکنشی دارد. 

 

 

 

 

مطالب مرتبط
تفاوت کارما با نظام تقدیر + فیلم
young journalists club

۱۲ قانون کارما چه هستند و چه درس‌هایی برای ما در زندگی دارند؟

تفاوت کارما با نظام تقدیر + فیلم
young journalists club

مسابقات بین‌المللی قرآن ویژه طلاب در قم پایان یافت/گسترش فرهنگ قرآن از برکات انقلاب اسلامی است

تفاوت کارما با نظام تقدیر + فیلم
young journalists club

آیا ادعای ایمان داشتن به تنهایی کافی است؟ +صوت

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
آماده‌سازی آرامگاه رهبر شهید در رواق دارالذکر برای زیارت عاشقان رهبر شهید انقلاب + فیلم
۱۸۶۷

آماده‌سازی آرامگاه رهبر شهید در رواق دارالذکر برای زیارت عاشقان رهبر شهید انقلاب + فیلم

۰۸ . مرداد . ۱۴۰۵
الازرق زیر آتش؛ روایت عملیات موشکی ایران علیه پایگاه‌های آمریکا + فیلم
۵۴۵

الازرق زیر آتش؛ روایت عملیات موشکی ایران علیه پایگاه‌های آمریکا + فیلم

۰۸ . مرداد . ۱۴۰۵
اروپا در محاصره آتش؛ بحران اقلیمی شعله‌ورتر از همیشه + فیلم
۴۶۲

اروپا در محاصره آتش؛ بحران اقلیمی شعله‌ورتر از همیشه + فیلم

۰۸ . مرداد . ۱۴۰۵
استقبال روسیه از طرح جایگزین سوئیفت نخبگان ایرانی + فیلم
۴۴۷

استقبال روسیه از طرح جایگزین سوئیفت نخبگان ایرانی + فیلم

۰۸ . مرداد . ۱۴۰۵
تفاوت اربعین امسال با سال‌های گذشته + فیلم
۴۳۳

تفاوت اربعین امسال با سال‌های گذشته + فیلم

۰۸ . مرداد . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha