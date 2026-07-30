اشرفی از مهار کامل آتش سوزی در بخش شمالی تالاب هورالعظیم خبر داد و گفت: با تلاش نیرو‌های عملیاتی و امدادی آتش به طور کامل مهار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- محمدجواد اشرفی مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان گفت: از زمان آغاز آتش‌سوزی، عملیات مهار آتش سوزی با به‌کارگیری امکانات و تجهیزات موجود و مشارکت نیرو‌های آتش‌نشانی و دستگاه‌های مسئول به صورت مستمر دنبال شد و در نهایت حریق به طور کامل اطفا شد.

وی افزود: با توجه به شرایط طبیعی منطقه و سخت گذر بودن برخی بخش‌های تالاب، امکان اجرای عملیات خنک‌سازی کامل در همه نقاط وجود نداشت، با این حال حریق به طور کامل مهار شده است.

اشرفی تصریح کرد: با توجه به افزایش دمای هوا در روز‌های آینده، این احتمال وجود دارد که در برخی نقاط محدود و سخت گذر، کانون‌های بسیار جزئی و پراکنده دوباره فعال شوند، از این رو پایش مستمر منطقه در دستور کار اداره‌کل حفاظت محیط زیست خوزستان قرار دارد.

وی ادامه داد: در صورت مشاهده هرگونه کانون احتمالی، نیرو‌های عملیاتی در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به مهار آن اقدام خواهند کرد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان از همکاری و تلاش نیرو‌های آتش‌نشانی، مدیریت بحران استانداری، فرمانداری دشت آزادگان و سایر دستگاه‌های اجرایی و عملیاتی حاضر در صحنه قدردانی کرد و گفت: هماهنگی و هم‌افزایی میان دستگاه‌های مسئول نقش مهمی در اطفای کامل این حریق و جلوگیری از گسترش آن داشت.

آتش‌سوزی در تالاب هورالعظیم ظهر روز سه‌شنبه در بخش شمالی تالاب به دلیل عامل انسانی شروع شد.

برچسب ها: تالاب هوالعظیم ، آتش سوزی
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