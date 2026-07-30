سپاه پاسداران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: کشور‌هایی که در کمک به متجاوز دخالت دارند، اگر رفتار خود را اصلاح نکنند، پاسخ سختی دریافت خواهند کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه ۵۴ اعلام کرد: مردم غیرتمند و به پاخواسته ایران اسلامی، عزم و اراده و ایستادگی شما در صحنه جبهه دشمن را در هم ریخته است و صفوف رزمندگان اسلام را مستحکم تر کرده و روح و جان تازه ای بخشیده است.

این اطلاعیه می افزاید: شب گذشته دو تانکر نفتکش با تحریک پرنده‌های آمریکایی قصد خروج از مسیر ناایمن جنوب تنگه هرمز را داشتند که پس از وقوع حریق شدید در یکی از آنها هر دو شناور با سرعت به عقب برگشتند.

در بخشی از این اطلاعیه آمده است: تنگه هرمز سرزمین ما است و دریادلان نیروی دریایی سپاه مقتدرانه کنترل آن را در دست دارند و به غریبه‌ای که از هزاران کیلومتر دورتر آمده‌است اجازه دخالت داده نخواهد شد. با استعانت از خدای متعال متجاوز همین امروز تنبیه خواهد شد، کشورهایی که در کمک به متجاوز دخالت دارند، اگر رفتار خود را اصلاح نکنند، پاسخ سختی دریافت خواهند کرد.

در این اطلاعیه بیان شده است: تنگه هرمز تا زمانی که زیاده گویی ها و تهدیدات مقامات آمریکایی و دخالات آنها در حرکات دریایی در منطقه وجود دارد، قابل بازگشایی نیست و تهدید کردن‌ها و مداخلات، شرایط را سخت تر و پیچیده تر خواهد کرد.

برچسب ها: سپاه پاسداران ، پایگاه آمریکا
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۳۱ ۰۸ مرداد ۱۴۰۵
از سال 2001 تاکنون برای همه مردم خاورمیانه، غرب آسیا و جهان ثابت شده است که حضور نیروهای آمریکایی در سراسر منطقه خاورمیانه و غرب آسیا از سال 2001 تاکنون هیچ ارتباطی و ربطی به مبارزه و جنگ با تروریسم، القاعده، داعش، تکفیری ها و سایر گروه های تروریستی ندارد و این در حالی است که متأسفانه نیروهای آمریکایی از همه گروه های تروریستی در منطقه خاورمیانه و غرب آسیا کمک، حمایت و پشتیبانی نظامی می کنند.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۷ ۰۸ مرداد ۱۴۰۵
درخواست‌های گسترده در اردن برای اخراج نظامیان آمریکایی
۴
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۳ ۰۸ مرداد ۱۴۰۵
کوتاه نیایید ... بچه ها پدر این عربهای و این کثافت های آمریکایی در بیارید...
۵
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۱ ۰۸ مرداد ۱۴۰۵
محکم بزنید تهدید خالی فایده ای نداره
۵
۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۲ ۰۸ مرداد ۱۴۰۵
اگر هر چه زود تر پایگاه های نطامی عربستان و آمریکا در این کشور کاملا نابود نشود حمله زمینی شروع و با حمایت کامل توان نطامی عربستان مواجه خواهیم شد۰
۳
۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۲ ۰۸ مرداد ۱۴۰۵
احسنت بزن که خوب می زنی
۵
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۰ ۰۸ مرداد ۱۴۰۵
فقط کاخ پادشاهان اعراب خلیج‌فارس بزنید
۷
۸
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Iran (Islamic Republic of)
مجید
۱۱:۲۷ ۰۸ مرداد ۱۴۰۵
سلام
باید بسیار دردناک بزنیم . چاه یا خطوط لوله عالی هستند ‌ نباید اجازه بدیم اسراییل از جنگ خارج بشه . اگر اسراییل در جنگ باشه کشورهای دیگه به جنگ با ایران ورود نمیکنن . اسراییل بسیار ضعیف شده بخاطر همین کنار کشیده نزاریم نفس بگیره .
۵
۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۰ ۰۸ مرداد ۱۴۰۵
ما تا زمانی که صلح کامل صورت نگرفته در جنگ هستیم و نباید منتظر حمله دشمن باشیم باید حملات پیش دستانه و غافلگیرانه ما دشمن را ذله کند و هیچ آمریکایی و همدستان آنها در منطقه نباید امنیت داشته باشند .
۴
۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۹ ۰۸ مرداد ۱۴۰۵
بهای نفت از مرز ۹۰ دلار گذشت و باز هم خیلی کم است
۶
۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۶ ۰۸ مرداد ۱۴۰۵
از اونایی هستی که از بورس نفت خریده ...یا از مفت خورها
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۵ ۰۸ مرداد ۱۴۰۵
سلام و درود خدا بر سپاهیان اسلام..
مرگ بر آمریکا
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