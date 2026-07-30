باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

 ماجرای تشکیل حشد الشعبی + فیلم

کارشناس بین‌الملل در خصوص تشکیل حشد الشعبی عراق نکاتی را بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدصادق علیزاده، کارشناس بین‌الملل منطقه گفت: حشد الشعبی نیروی مقاومت برای مقابله با داعش بود.

 

 

 

مطالب مرتبط
 ماجرای تشکیل حشد الشعبی + فیلم
young journalists club

مبارزه حشدالشعبی با داعش + فیلم

حضور سردار سلیمانی در جبهه های نبرد علیه داعش فرمانبرداری از امام خامنه ای را تداعی می کند + صوت

 ماجرای تشکیل حشد الشعبی + فیلم
young journalists club

حشد الشعبی عملیات تروریستی داعش در جنوب سامراء را خنثی کرد

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
آماده‌سازی آرامگاه رهبر شهید در رواق دارالذکر برای زیارت عاشقان رهبر شهید انقلاب + فیلم
۱۸۶۷

آماده‌سازی آرامگاه رهبر شهید در رواق دارالذکر برای زیارت عاشقان رهبر شهید انقلاب + فیلم

۰۸ . مرداد . ۱۴۰۵
الازرق زیر آتش؛ روایت عملیات موشکی ایران علیه پایگاه‌های آمریکا + فیلم
۵۴۵

الازرق زیر آتش؛ روایت عملیات موشکی ایران علیه پایگاه‌های آمریکا + فیلم

۰۸ . مرداد . ۱۴۰۵
اروپا در محاصره آتش؛ بحران اقلیمی شعله‌ورتر از همیشه + فیلم
۴۶۲

اروپا در محاصره آتش؛ بحران اقلیمی شعله‌ورتر از همیشه + فیلم

۰۸ . مرداد . ۱۴۰۵
استقبال روسیه از طرح جایگزین سوئیفت نخبگان ایرانی + فیلم
۴۴۷

استقبال روسیه از طرح جایگزین سوئیفت نخبگان ایرانی + فیلم

۰۸ . مرداد . ۱۴۰۵
تفاوت اربعین امسال با سال‌های گذشته + فیلم
۴۳۳

تفاوت اربعین امسال با سال‌های گذشته + فیلم

۰۸ . مرداد . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha