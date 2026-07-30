باشگاه خبرنگاران جوان - سردار علی‌اکبر جاویدان امروز در حاشیه معارفه فرماندهان انتظامی و مرزبانی استان گلستان با اشاره به اقدامات مرزبانان کشور در حوزه مقابله با تهدیدات امنیتی و قاچاق اظهار کرد: در ۴ ماهه امسال بالغ بر هزار قبضه سلاح و بیش از ۳۰ هزار انواع مهمات در مرز‌های کشور کشف و ضبط شده است.

فرمانده کل مرزبانی کشور افزود: متولیان و مرتکبان این اقدامات نیز دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای رسیدگی قانونی به دستگاه قضایی معرفی شده‌اند.

فرمانده مرزبانی فراجا با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای مقابله با ورود غیرمجاز اتباع خارجی تصریح کرد: از ابتدای سال تاکنون ۱۳۶ هزار نفر از مهاجران غیرمجاز در همان نقاط صفر مرزی دستگیر شدند که با همکاری و پروتکل‌های موجود میان مرزبانان کشور و طرف مقابل، این افراد تحویل و به کشور‌های خودشان عودت داده شدند.

سردار جاویدان همچنین از برخورد جدی مرزبانی با قاچاق سوخت خبر داد و گفت: قاچاق سوخت یکی از موضوعات مهم در حوزه مرزهاست که در این زمینه تاکنون بیش از ۶ میلیون لیتر سوخت قاچاق توسط مرزبانان عزیز کشف و ضبط شده است.

فرمانده کل مرزبانی کشور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به روند تردد زائران اربعین حسینی از مرز‌های کشور اظهار کرد: تا امروز بالغ بر یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر از زائران از مرز‌ها عبور کرده‌اند.

وی با بیان اینکه موج خروج زائران تا روز‌های منتهی به اربعین ادامه خواهد داشت، افزود: پیش‌بینی ما این است که تا روز دوشنبه حجم اصلی خروج زائران انجام شود و از غروب دوشنبه یا روز سه‌شنبه همزمان با روز اربعین، روند بازگشت زائران آغاز شود.

سردار جاویدان از زائران خواست مدیریت بیشتری در برنامه سفر خود داشته باشند و برای بازگشت عجله نکنند.

وی خاطرنشان کرد: هرچه زائران زمان بیشتری را برای حضور در عتبات مدیریت کنند و بازگشت خود را به روز‌های بعد موکول کنند، شرایط عبور آنها از مرز‌ها آسان‌تر و روان‌تر خواهد بود.

فرمانده مرزبانی فراجا تأکید کرد: مرزبانان کشور با تمام توان در مرز‌ها حضور دارند و با افتخار خود را خادم زائران اربعین حسینی می‌دانند.

گفتنی است امروز با حضور جانشین فرماندهی انتظامی کل کشور و فرمانده مرزبانی فراجا، سردار تیمور دولت‌یاری به عنوان فرمانده جدید مرزبانی گلستان معرفی و از زحمات سردار احمدرضا حاتمی قدردانی شد.

منبع:تسنیم