فرمانده کل مرزبانی کشور گفت: تاکنون بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار زائر اربعین از مرز‌های کشور خارج شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار علی‌اکبر جاویدان امروز در حاشیه معارفه فرماندهان انتظامی و مرزبانی استان گلستان با اشاره به اقدامات مرزبانان کشور در حوزه مقابله با تهدیدات امنیتی و قاچاق اظهار کرد: در ۴ ماهه امسال بالغ بر هزار قبضه سلاح و بیش از ۳۰ هزار انواع مهمات در مرز‌های کشور کشف و ضبط شده است.

فرمانده کل مرزبانی کشور افزود: متولیان و مرتکبان این اقدامات نیز دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای رسیدگی قانونی به دستگاه قضایی معرفی شده‌اند.

فرمانده مرزبانی فراجا با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای مقابله با ورود غیرمجاز اتباع خارجی تصریح کرد: از ابتدای سال تاکنون ۱۳۶ هزار نفر از مهاجران غیرمجاز در همان نقاط صفر مرزی دستگیر شدند که با همکاری و پروتکل‌های موجود میان مرزبانان کشور و طرف مقابل، این افراد تحویل و به کشور‌های خودشان عودت داده شدند.

سردار جاویدان همچنین از برخورد جدی مرزبانی با قاچاق سوخت خبر داد و گفت: قاچاق سوخت یکی از موضوعات مهم در حوزه مرزهاست که در این زمینه تاکنون بیش از ۶ میلیون لیتر سوخت قاچاق توسط مرزبانان عزیز کشف و ضبط شده است.

 فرمانده کل مرزبانی کشور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به روند تردد زائران اربعین حسینی از مرز‌های کشور اظهار کرد: تا امروز بالغ بر یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر از زائران از مرز‌ها عبور کرده‌اند.

وی با بیان اینکه موج خروج زائران تا روز‌های منتهی به اربعین ادامه خواهد داشت، افزود: پیش‌بینی ما این است که تا روز دوشنبه حجم اصلی خروج زائران انجام شود و از غروب دوشنبه یا روز سه‌شنبه همزمان با روز اربعین، روند بازگشت زائران آغاز شود.

سردار جاویدان از زائران خواست مدیریت بیشتری در برنامه سفر خود داشته باشند و برای بازگشت عجله نکنند.

وی خاطرنشان کرد: هرچه زائران زمان بیشتری را برای حضور در عتبات مدیریت کنند و بازگشت خود را به روز‌های بعد موکول کنند، شرایط عبور آنها از مرز‌ها آسان‌تر و روان‌تر خواهد بود.

فرمانده مرزبانی فراجا تأکید کرد: مرزبانان کشور با تمام توان در مرز‌ها حضور دارند و با افتخار خود را خادم زائران اربعین حسینی می‌دانند.

گفتنی است امروز با حضور جانشین فرماندهی انتظامی کل کشور و فرمانده مرزبانی فراجا، سردار تیمور دولت‌یاری به عنوان فرمانده جدید مرزبانی گلستان معرفی و از زحمات سردار احمدرضا حاتمی قدردانی شد.

منبع:تسنیم

برچسب ها: مرزهای کشور ، تردد زائرین
خبرهای مرتبط
۹۰۰ دستگاه اتوبوس در پایانه شهید رئیسی مستقر شده است
۳٨ گیت برای خروج زائران اربعین در پایانه تمرچین مهیا شده است
رفت و آمد زائران ایرانی و توسعه تجارت از مرز چذابه تسهیل می‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
تولید ۱۲ هزار مگاوات برق از نیروگاه‌های تجدیدپذیر
شاداب سازی ۱۰۰ مدرسه در گنبدکاووس در قالب طرح شهید عجمیان
رسیدگی سریع‌تر به پرونده‌ها و تعیین تکلیف پرونده های مسن ؛ قضات جدید در راه گالیکش
آخرین اخبار
رسیدگی سریع‌تر به پرونده‌ها و تعیین تکلیف پرونده های مسن ؛ قضات جدید در راه گالیکش
شاداب سازی ۱۰۰ مدرسه در گنبدکاووس در قالب طرح شهید عجمیان
تولید ۱۲ هزار مگاوات برق از نیروگاه‌های تجدیدپذیر
عبور ۱.۷ میلیون زائر از مرز‌های کشور/کشف بیش از ۱۰۰۰ قبضه سلاح در مرز‌ها