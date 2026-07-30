باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - رایان بول، تحلیلگر ارشد خاورمیانه در شبکه رِین، میگوید آمریکا دو مسیر احتمالی برای تشدید در جنگ با ایران در پیش رو دارد.
او گفت: «اولین مسیر، تکرار آن چیزی است که آمریکا پیش از جمعه گذشته انجام میداد، یعنی تمرکز بر اهداف و زیرساختهای مرتبط با محاصره هرمز توسط ایران، یا میتواند تشدید به سمت استراتژی پلها و نیروگاههایی باشد که ترامپ بارها و بارها تهدید کرده است.»
به نظر میرسد حملات امروز صبح تاکنون از نوع اول باشند.
بول گفت که مقامات آمریکایی «معتقدند که ضربه زدن مکرر به این اهداف به نوعی توانایی ایران را برای ادامه کارزار محاصرهاش علیه کشتیرانی در تنگه هرمز تضعیف خواهد کرد.»
او افزود: «اما هیچ دلیل نظامی واقعی برای باور به کارآمدی این کارزار وجود ندارد. این بیشتر شبیه تلاش آمریکا برای ارسال این سیگنال به ایرانیان است که از نردبان تشدید بالا خواهند رفت، تا اینکه یک کارزار جدی برای تضعیف تواناییها باشد.»
به گفته بول، دلیل این امر این است که ایران خود را با کارزارهای هوایی آمریکا تطبیق داده است.
او گفت: «این جنگ اکنون پنج ماهه است، اما ایران همچنین مدتهاست که یک استراتژی دفاعی غیرمتمرکز و موزاییکی را به کار گرفته است که به این معناست که یک کارزار هوایی باید به اهداف بسیار زیادی ضربه بزند – بسیار بیشتر از آنچه من فکر میکنم آمریکاییها در یک بازه زمانی قابلتوجه قادر به انجام آن باشند تا مؤثر واقع شود.»
او به الجزیره گفت که آمریکا در حال کاهش تواناییهای سطح بالا است و ذخایر مهمات دوربرد و سامانههای پدافند هوایی پیشرفته مانند تاد به شدت رو به کاهش است و برنامهریزان پنتاگون نگران تأمین آن هستند.
بول افزود که آمریکا «ذخایر بینهایتی از بمبهای معمولی دارد که میتواند علیه ایران استفاده کند.» اما این مستلزم پرواز در حریم هوایی ایران است و ما شاهد سرنگونی یک اف-۱۵ و آسیب دیدن یک اف-۳۵ توسط پدافند هوایی ایران بودهایم. به نظر او، دولت ترامپ تمایلی به استفاده از این سامانههای سادهتر و پرخطرتر ندارد، زیرا پدافند هوایی ایران تهدیدی جدی برای آنها محسوب میشود.
منبع: الجزیره