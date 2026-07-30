فرماندار هشترود گفت:امسال با فعال شدن ۹ مرکز خرید تضمینی گندم در این شهرستان خرید گندم در انبار غله آذربایجان شرقی آغاز شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سولماز کاظمی فر - ابراهیم حسنی با بیان اینکه از بابت ذخیره سازی گندم هیچ گونه مشکلی نداریم گفت: در شهرستان هشترود ۴ سیلو به ظرفیت ۱۲۰ هزار تن و ۵ مرکز خرید تعاونی روستایی در روستاهای ذوالبین، سلوک، آتش بیگ، ملاجیق و نظرکهریزی آماده خرید گندمهای کشاورزان منطقه است.
حسنی با بیان اینکه تاکنون ۲۰ هزار تن گندم از کشاورزان منطقه خریداری شده است گفت: پیش بینی میشود امسال ۱۲۰ هزار تن گندم در شهرستان تولید شود.
وی با تاکید بر اهمیت کیفیت گندم اظهار داشت: سلامت مردم خط قرمز است و آزمایشگاههای کنترل کیفی با حساسیت بالا کیفیت محمولههای ورودی را بررسی میکنند.
حسنی افزود: اگر گندمی استانداردهای لازم را نداشته باشد، حتی در شرایط خاص نیز خریداری نخواهد شد و کیفیت محصول در تمامی مراحل مورد توجه قرار دارد.
گفتنی است شهرستان هشترود نزدیک به ۴۰ درصد گندم استان آذربایجان شرقی را تولید میکند و از قدیم الایام به انبار غله مشهور است.