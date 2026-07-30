باشگاه خبرنگاران جوان - جانشین و سخنگوی ستاد اربعین استان ایلام با اشاره به تردد پرحجم، اما روان زائران در مرز بین المللی مهران، اظهارکرد: از ابتدای ماه صفر تاکنون، یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر تردد از مرز مهران ثبت شده است.

صالحیان با اشاره به موج افزایشی تردد در سه روز اخیر، افزود: از بامداد تا ساعت ۶ امروز ۷۵ هزار نفر از مرز مهران عبور کرده‌اند که نشان‌دهنده اوج‌گیری موج تردد در روز‌های پیش رو است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار ایلام با بیان اینکه طی ۲۴ ساعت گذشته، مجموع تردد از مرز مهران به رقم ۲۳۳ هزار و ۹۴۲ نفر رسید، گفت: از این تعداد، ۱۶۰ هزار و ۸۸۳ زائر ایرانی از این مرز خارج و وارد خاک عراق شدند.

وی با بیان اینکه در این بازه زمانی ۷۱ هزار و ۲۱۸ زائر ایرانی از طریق این مرز به کشور وارد شده‌اند، گفت: همچنین در این مدت، ۱۱۰۸ زائر خارجی از مرز مهران وارد عراق شده و ۷۳۳ زائر خارجی نیز از طریق این مرز وارد کشور ایران شده‌اند.

صالحیان تصریح کرد: تمامی ظرفیت‌های مرزی و خدماتی برای تسهیل در تردد زائران و مدیریت روان جریان رفت‌وآمد در این گذرگاه استراتژیک به کار گرفته شده است.

منبع: استانداری ایلام