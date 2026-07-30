باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - آخرین بازمانده؛ آقای کاملی هنری را حفظ کرده که روزگاری یکی از نمادهای بیرجند بوده است؛ او چپت میدوزد.
چپت کفش سنتی بیرجندی است که روزگاری در این دیار دوخت و خرید و فروش آن رونق داشت.
این هنرمند میگوید: پدر و پدربزرگ بنده هم همین شغل را داشتند؛ دوختن هر کفش حدود ۳ روز زمان میبرد.
او ادامه میدهد: در گذشته حدود ۷۰ مغازه چپت دوزی در بازار بیرجند فعال بود.
زمانی کوچه پس کوچههای بازار قدیمی بیرجند پر بود از صدای کارگاههای چپت دوزی، اما اکنون هم صنفیهای آقای کاملی یا خانه نشین شدهاند و یا خرید و فروش کفش انجام میدهند و تعداد مشتریها هم انگشت شمار شده است.
کاهنی مسئول ثبت میراث معنوی خراسان جنوبی گفت: کفش چرمی و کفش سنتی بیرجندی در گذشته نماد بیرجند بوده است.
او افزود: کفش چپت در تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۰۶ در فهرست آثار معنوی کشور به شماره ۱۳۱۷ به ثبت رسیده است.
چپت یا کفش بیرجندی تنها یک کفش نیست، روایت پایدار مردمانیست که پای فرهنگشان ایستادهاند.