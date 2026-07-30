باشگاه خبرنگاران جوان؛ ماریلا تجدد - فخری مصری نویسنده و پژوهشگر ایرانی متولد ۱۳۴۸، کارشناس ارشد زبان انگلیسی، نویسنده، پژوهشگر و مترجم ایرانی است.

مصری طی بیش از دو دهه فعالیت علمی و فرهنگی، بیش از ۱۵۰ مقاله علمی و پژوهشی و بیش از ۱۵۰ عنوان کتاب در داخل و خارج از کشور تألیف و منتشر کرده است.

بخش قابل توجهی از آثار بین‌المللی او در شبکه جهانی توزیع کتاب منتشر شده و در شبکه توزیع با پوشش بیش از ۱۴۰ تا ۱۵۰ کشور و منطقه در اختیار شرکای نشر، کتابخانه‌ها و فروشگاه‌های بین‌المللی قرار گرفته است.

بخش مهمی از فعالیت‌های پژوهشی فخری مصری به تاریخ دفاع مقدس، ثبت خاطرات شهدا، تاریخ شفاهی رزمندگان و معرفی فرهنگ ایثار و مقاومت اختصاص دارد. از جمله دشوارترین آثار او، کتاب «شهدای ارتش خوی» است.

در محرم ۱۴۰۵ نیز مجموعه‌ای از آثار خود را به معرفی شخصیت‌های ماندگار عاشورا اختصاص داد و کتاب‌هایی درباره امام حسین(ع) منتشر کرد تا پیام عاشورا را برای مخاطبان امروز و فردا روایت کند.

فخری مصری معتقد است قهرمان، مرز جغرافیایی نمی‌شناسد. از همین رو، در کنار معرفی شهدا و قهرمانان ایران، به معرفی و ترجمه روایت‌هایی از شخصیت‌ها و آثار الهام‌بخش جهان نیز پرداخته است؛ از جمله دزموند داس (Desmond Doss) و آثاری مرتبط با 1917، Fury، Life Is Beautiful و Come and See؛ با این باور که شجاعت، ایثار، مسئولیت‌پذیری و انسانیت، ارزش‌هایی جهانی هستند.

علاقه این نویسنده و پژوهشگر تنها به تاریخ محدود نمی‌شود. طبیعت و محیط زیست نیز بخش مهمی از فعالیت‌های پژوهشی او را تشکیل می‌دهد. او آثاری با موضوع راز فیل‌ها، راز پنگوئن‌ها، راز کلاغ‌ها، راز لک‌لک‌ها، راز زنبورها، راز وال‌ها، راز نهنگ‌ها و اعجاز آب نوشته و در آثار و نوشته‌های خود بارها بر اهمیت حفاظت از محیط زیست و نجات دریاچه ارومیه تأکید کرده است.

فخری مصری هدف اصلی خود را ثبت حقیقت، پاسداشت خاطره شهدا، گسترش فرهنگ مطالعه، معرفی قهرمانان ایران و جهان، دفاع از طبیعت و نشان دادن چهره‌ای علمی، پرتلاش و فرهنگ‌ساز از زن ایرانی می‌داند.

فخری مصری در گفتگویی اختصاصی با خبرنگار ما به سوالات او پاسخ داد:

خبرنگار: چه اتفاق یا دغدغه‌ای شما را به سمت نوشتن و تاریخ‌نگاری برد؟

فخری مصری: من هیچ‌گاه برای شهرت قلم به دست نگرفتم؛ قلم برای من یک مسئولیت بود. سال‌ها در کنار خانواده‌های شهدا، رزمندگان دفاع مقدس و انسان‌هایی قرار گرفتم که با جان خود از ایران دفاع کردند. هر بار که روایت‌های آنان را می‌شنیدم، این سؤال در ذهنم شکل می‌گرفت که اگر این خاطرات امروز ثبت نشوند، فردا چه کسی آن‌ها را برای نسل‌های آینده روایت خواهد کرد؟ همین دغدغه، مسیر زندگی مرا تغییر داد.

خبرنگار: اگر بخواهید خودتان را در یک جمله معرفی کنید، بیشتر نویسنده‌اید یا مورخ؟

فخری مصری: اگر تنها یک جمله فرصت داشته باشم، می‌گویم: من نه فقط نویسنده‌ام و نه فقط مورخ؛ من کاتب حقیقت هستم.

خبرنگار: فکر می‌کنید بزرگ‌ترین سوءبرداشت مردم درباره تاریخ چیست؟

فخری مصری: بزرگ‌ترین سوءبرداشت این است که بسیاری تصور می‌کنند تاریخ فقط گذشته است. در حالی که تاریخ، حافظه زنده یک ملت است. تاریخ فقط روایت جنگ‌ها و پادشاهان نیست؛ تاریخ، روایت علم، فرهنگ، اخلاق، شکست‌ها، پیروزی‌ها، امید، ایثار و انتخاب‌های انسان است.

خبرنگار: مهم‌ترین خطری که امروز تاریخ‌نگاری را تهدید می‌کند چیست؛ سیاست، شتاب رسانه یا کم‌حوصلگی مخاطب؟

فخری مصری: هر سه می‌توانند آسیب‌زا باشند، اما به نظر من بزرگ‌ترین خطر، فاصله گرفتن از حقیقت است. وقتی تاریخ بر اساس سند، تحقیق، انصاف و امانت‌داری نوشته نشود، دیگر تاریخ نیست؛ بلکه روایتی ناقص از گذشته است.

خبرنگار: سخت‌ترین کتاب یا پژوهشی که نوشته‌اید کدام بوده و چرا؟

فخری مصری: بی‌تردید کتاب «شهدای ارتش خوی». این اثر که بیش از هزار صفحه است، حاصل سال‌ها پژوهش، گردآوری اسناد، گفت‌وگو با خانواده‌های شهدا و بررسی منابع مختلف بود. همین مسئولیت، این کتاب را به دشوارترین و در عین حال ارزشمندترین اثر زندگی من تبدیل کرد.

خبرنگار: دوست دارید خوانندگان بعد از خواندن آثارتان چه چیزی با خودشان ببرند؟

فخری مصری: دوست ندارم خواننده فقط اطلاعات بیشتری به دست آورد. دوست دارم نگاهش به زندگی تغییر کند.

اگر بعد از خواندن کتاب‌هایم، انسانی مهربان‌تر، مسئول‌تر، وطن‌دوست‌تر، طبیعت‌دوست‌تر و حقیقت‌جوتر شود، احساس می‌کنم رسالت قلمم به ثمر نشسته است.

خبرنگار: تاریخ امروز به ما چه می‌گوید؟

فخری مصری: تاریخ به ما می‌آموزد که هیچ تمدنی بدون علم، اخلاق، عدالت، ایثار و تلاش پایدار نمانده است. همچنین به ما یادآوری می‌کند که قهرمانان واقعی کسانی هستند که برای حقیقت، انسانیت و نجات دیگران از خود می‌گذرند؛ چه در کربلا، چه در دفاع مقدس و چه در هر نقطه‌ای از جهان.

خبرنگار: یک جمله برای جوان‌هایی که کمتر کتاب تاریخی می‌خوانند؟

فخری مصری: تاریخ را بخوانید، زیرا آینده را کسانی بهتر می‌سازند که گذشته را با چشم حقیقت دیده باشند. هر کتاب تاریخی، پلی است میان دیروز، امروز و فردایی که هنوز نوشته نشده است.

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