باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم زنده یاد اکبر عبدی در مسجد جامع شهرک غرب برگزار شد و خانواده آن مرحوم، جمعی از هنرمندان، ورزشکاران، مسئولان و علاقه‌مندان یاد و خاطره این هنرمند مردمی را گرامی داشتند.

بیماران پروانه‌ای حاضر در مراسم نیز به نمایندگی از خانواده بزرگ خانه‌ای‌بی، ضمن ابراز همدردی با خانواده زنده‌یاد عبدی، نسبت به محبت‌ها و توجه ویژه این هنرمند فقید به کودکان و بیماران مبتلا به‌ای‌بی ادای احترام کردند.

زنده‌یاد اکبر عبدی در سال‌های گذشته علاقه و توجه ویژه‌ای به بیماران پروانه‌ای داشت و همواره از فعالیت‌های خیرخواهانه و حمایت از اقشار نیازمند استقبال می‌کرد. حضور بیماران‌ای‌بی در مراسم یادبود او نیز جلوه‌ای از پیوند عاطفی و قدردانی آنان از همراهی‌های این هنرمند بود.

در اقدامی خیرخواهانه، خانواده زنده‌یاد اکبر عبدی، روز قبل از برگزاری مراسم، از مردم، دوستان، هنرمندان و علاقه‌مندان درخواست کردند به‌جای تهیه تاج گل، بنر و سایر اقلام تشریفاتی برای مراسم یادبود، هزینه آن را به حمایت از بیماران پروانه‌ای و خدمات خانه‌ای‌بی اختصاص دهند.

این پیشنهاد با استقبال دوستداران آن مرحوم همراه شد و فرصتی فراهم آورد تا یاد زنده‌یاد اکبر عبدی با اقدامی ماندگار در مسیر کاهش درد و تأمین بخشی از نیاز‌های درمانی بیماران پروانه‌ای گره بخورد.

بیماری‌ای‌بی یا اپیدرمولیز بولوزا، بیماری‌ای نادر، ژنتیکی و غیرواگیردار است که موجب شکنندگی شدید پوست و ایجاد تاول‌ها و زخم‌های دردناک و مداوم می‌شود. بیماران مبتلا به این بیماری به‌طور مستمر به پانسمان‌های تخصصی، دارو، مراقبت از زخم و خدمات درمانی و حمایتی نیاز دارند.

خانه‌ای‌بی ضمن تسلیت مجدد درگذشت زنده‌یاد اکبر عبدی به خانواده ایشان، جامعه هنری و مردم ایران، از خانواده این هنرمند فقید به دلیل توجه ارزشمند به بیماران پروانه‌ای و دعوت از مردم برای مشارکت در حمایت از این بیماران قدردانی کرد.