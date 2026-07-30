باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ رقیه موسویان مسئول بسیج جامعه زنان سپاه شهدای آذربایجانغربی، در حاشیه بازدید از موکب مادر و کودک مستقر در مرز تمرچین اظهار کرد: این موکب در مجاورت موکب شهدای اقتدار برپا شده و تلاش دارد در مسیر حرکت زائران حضرت اباعبداللهالحسین(ع)، فضایی آرام و مناسب برای مادران و کودکان فراهم کند.
وی با بیان اینکه بخشی از برنامههای موکب با محوریت کودک و خانواده طراحی شده است، افزود: برپایی ایستگاههای نقاشی، قصهگویی، مسابقات فرهنگی و بازیهای گروهی از جمله اقداماتی است که با هدف ماندگار شدن تجربه زیارت برای کودکان و تقویت روحیه همدلی و خدمترسانی اجرا میشود.
موسویان همچنین از تهیه و توزیع بستههای فرهنگی ویژه خبر داد و گفت: بروشورهای الگوی سوم در سه زبان ترکی، عربی و انگلیسی میان زائران توزیع شده تا پیام فرهنگی اربعین برای مخاطبان خارجی نیز تبیین شود.
مسئول بسیج جامعه زنان سپاه شهدای آذربایجانغربی با اشاره به زمان فعالیت این موکب تصریح کرد: خدماترسانی روزانه از ۸ صبح تا ۱۲ شب انجام میشود و با توجه به افزایش شمار زائران، ظرفیتسنجی و نظارت روزانه برای پاسخگویی بهتر در دستور کار قرار دارد.
وی نقش گروههای مردمی را در استمرار خدمات مؤثر دانست و افزود: اجرای برنامهها با همراهی گروههای جهادی شهیده آیدا آتشبهار و گروه خادمین شهدا انجام میشود.
موسویان در پایان از استقرار گسترده موکبهای بانوان در سطح استان خبر داد و گفت: در مجموع ۲۵ موکب مختص بسیج خواهران در شهرستانهای خوی، میاندوآب، پیرانشهر، ارومیه، نقده و بازرگان برپا شده تا پذیرای زائران اربعین باشند.