باشگاه خبرنگاران جوان - علی فرخزاد مدیرکل سرمایه گذاری و اشتغال استاندار قزوین گفت: در کنار ظرفیتهای شناختهشده گردشگری استان، برخی مناطق از استعدادهای قابل توجه و ویژهای برخوردارند که تاکنون به اندازه شایستگیهای خود مورد توجه قرار نگرفتهاند و آبگرم یلهگنبد یکی از مهمترین این ظرفیتها به شمار میرود.
وی افزود: این منطقه با بهرهمندی از توان طبیعی و قابلیتهای موجود در حوزه آبدرمانی، میتواند با برنامهریزی مناسب و جذب سرمایهگذاری به یکی از کانونهای مهم گردشگری سلامت در استان قزوین تبدیل شود.
فرخزاد با بیان اینکه آبگرم یلهگنبد قزوین از این ظرفیت برخوردار است، تاکید کرد: در صورت تکمیل زیرساختها، معرفی مناسب و حمایت از حضور سرمایهگذاران، این محل در آینده میتواند به منطقهای همتراز با برخی قطبهای شناختهشده آبدرمانی کشور از جمله سرعین اردبیل تبدیل شود.
وی، توسعه گردشگری سلامت را از رویکردهای مهم ظرفیتهای اقتصادی استان برشمرد و تصریح کرد: قزوین علاوه بر پیشینه تاریخی و فرهنگی، در برخی مناطق خود از مزیتهای طبیعی و درمانی نیز برخوردار است که میتواند زمینهساز افزایش ماندگاری مسافران و رونق اقتصادی در سطح محلی و منطقهای باشد.
مدیرکل سرمایهگذاری و اشتغال استاندار قزوین ادامه داد: در واقع توجه به مناطق گردشگری مانند آبگرم یلهگنبد تنها به معنای توسعه یک نقطه گردشگری نیست، بلکه میتواند به شکلگیری یک زنجیره اقتصادی در حوزه خدمات، اقامت، حمل و نقل، صنایع دستی و عرضه محصولات بومی نیز منجر شود.
به گفته این مسئول، هر اندازه سرمایهگذاری در این بخش با نگاه کارشناسی و آیندهنگری انجام شود، زمینه برای اشتغالزایی بیشتر، درآمدزایی برای ساکنان محلی و فعال شدن ظرفیتهای مغفول استان نیز فراهم خواهد شد.
فرخزاد با اشاره به ضرورت توزیع متوازن امکانات و فرصتهای توسعهای در استان، گفت: مناطق مختلف قزوین از جمله طارم سفلی، الموت، آوج، آبگرم، تاکستان و دیگر نقاط مستعد، هر یک دارای ویژگی و مزیتهای خاص به خود هستند و میتوانند در تحول گردشگری و جذب سرمایهگذاری نقشآفرین باشند.
وی، توسعه زیرساختهای لازم، تسهیل فرایند سرمایهگذاری و معرفی دقیق ظرفیتهای گردشگری را از جمله الزامات بهرهبرداری از چنین استعدادهایی دانست و تاکید کرد: بدون شک در این مسیر همراهی بخش خصوصی و دستگاههای اجرایی از اهمیت ویژه و دوچندانی برخوردار است.
مدیرکل سرمایهگذاری و اشتغال استاندار قزوین بیان کرد: آبگرم یلهگنبد به عنوان مقصدی نوظهور در حوزه گردشگری استان، نیازمند توجهی فراتر از نگاه مقطعی است، بایستی با برنامهریزی منسجم و همراهی سایر بخشهای ذیربط در آینده نزدیک این منطقه را به یکی از مناطق توسعه گردشگری سلامت تبدیل کنیم.
منبع: استانداری قزوین