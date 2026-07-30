باشگاه خبرنگاران جوان - شرکت برق منطقه ای تهران اعلام کرد: به اطلاع مردم شریف منطقه صالح آباد در جنوب غرب تهران می رساند؛ به دلیل حادثه فنی ناشی از پرباری شبکه برق در یکی از خطوط تامین برق منطقه ،بخشی از مشترکان گرانقدر دچار محدودیت در تامین برق شده اند.

در همین راستا گروه های عملیاتی برق برای رفع مشکل فنی و ایجاد پایداری مجدد در تامین برق درمحل هستند تا به فوریت مشکل مرتفع شود.

ضمن پوزش از مشترکان گرانقدری که دچار محدودیت در تامین برق شده اند به شما اطمینان خواهیم داد با تلاش مضاعف در کمترین زمان ممکن ، اختلال ایجاد شده مرتفع شده و شبکه برق منطقه پایدار گردد.

ضمنا از سایر مشترکان عزیز تقاضا می گردد با کاهش جدی مصرف برق ضمن ایجاد فرصت بهره مندی از برق پایدار برای همه مشترکان ، تلاشگران صنعت برق را برای تامین برق مستمر و پایدار یاری رسانند. با تشکر