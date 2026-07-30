باشگاه خبرنگاران جوان - کامران لشگری مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان قزوین گفت: بخش معدن یکی از ظرفیت‌های مهم توسعه اقتصادی استان قزوین به شمار می‌رود و با توجه به تاکید مدیریت عالی قزوین، استفاده حداکثری از ظرفیت‌های معدنی منطقه با هدف افزایش تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های شرکت معدنی و صنعتی سوراوجین عقیق اضافه کرد: این مجموعه با سه محدوده معدنی فعال شامل معادن بنتونیت سوراوجین، جنوب بندسر و حاجی‌آباد قشلاق، سالانه ظرفیت استخراج ۲۵۷ هزار و ۵۰۰ تن ماده معدنی را دارد و مجموع ذخیره قطعی آن نیز بیش از ۶ میلیون تن برآورد شده است.

لشگری ادامه داد: واحد فرآوری این شرکت در شهرستان بویین زهرا نیز با ظرفیت سالانه ۶۵۰ هزار تن، نقش مهمی در ایجاد ارزش افزوده، فرآوری مواد معدنی و تأمین مواد اولیه صنایع کشور ایفا می‌کند و انتخاب این مجموعه به عنوان بهره‌بردار نمونه در سطح استانی و ملی، نشان‌دهنده توانمندی آن در بخش معدن است.

وی با اشاره به بازدید از معدن سرب لک و کارخانه فرآوری آن بیان کرد: این معدن که بهره‌برداری آن برعهده شرکت تعاونی معدنی پی‌جویان یزد است، دارای پروانه بهره‌برداری برای استخراج کانسنگ سرب سولفیدی، کانسنگ مس اکسیدی و خاک صنعتی بوده و از ظرفیت مطلوبی برای توسعه فعالیت‌های معدنی و افزایش تولید برخوردار می‌باشد.

مدیرکل صمت استان قزوین ادامه داد: در نشست تخصصی با مدیران این معدن، تامین سوخت ماشین‌آلات معدنی به عنوان مهمترین چالش بهره‌بردار مطرح شد که در صورت رفع این مشکل، امکان افزایش ظرفیت استخراج و اصلاح ظرفیت پروانه بهره‌برداری فراهم خواهد شد و این معدن می‌تواند به یکی از معادن شاخص فلزی استان تبدیل شود.

لشگری تاکید کرد: حمایت از بهره‌برداران قانون‌مند، رفع موانع تولید، تکمیل زنجیره ارزش، توسعه صنایع معدنی و جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید از اولویت‌های اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان است و موضوع تامین سوخت ماشین‌آلات معدنی نیز در چارچوب ضوابط قانونی و با همکاری دستگاه‌های مرتبط به طور جدی پیگیری خواهد شد.

وی بیان کرد: بازدید‌های میدانی از واحد‌های معدنی با هدف شناسایی مشکلات از نزدیک و تسریع در رفع موانع تولید ادامه خواهد داشت تا زمینه رشد بخش معدن و افزایش سهم آن در اقتصاد و اشتغال استان بیش از پیش فراهم شود.

منبع: صنعت و معدن