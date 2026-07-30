فعالیت ۲ واحد دانه‌بندی شن و ماسه در محور بلده به‌دلیل دفع غیراصولی پساب و آلودگی رودخانه متوقف شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده  - حسین حیدرپور معاون محیط زیست انسانی ادارخ کل حفاظت محیط زیست مازندران گفت:در جریان بازدید و پایش در تاریخ ۷ مرداد ماه ۱۴۰۵ از واحد‌های معدنی در محور بلده، دو واحد به‌دلیل تخلیه مستقیم پساب و ایجاد آلودگی در رودخانه تعطیل و فعالیت آنها متوقف شد.

او افزود:همچنین از سایر واحد‌ها نمونه‌برداری از پساب و خروجی‌ها به‌عمل آمد تا میزان انطباق فعالیت‌ها با استاندارد‌های محیط زیست مورد ارزیابی دقیق قرار گیرد.

حیدرپور گفت: برنامه پایش و نظارت بر واحد‌های معدنی و دانه‌بندی شن و ماسه به‌صورت منظم و مستمر ادامه دارد و در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست‌محیطی، برخورد قانونی بدون اغماض انجام خواهد شد.

او افزود: رعایت اصول مدیریت هوا و پساب از الزامات قانونی فعالیت واحد‌های معدنی است و بی‌توجهی به آن، موجب توقف فعالیت و پیگرد قضایی خواهد شد.

برچسب ها: محیط زیست مازندران ، زیست محیطی
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