باشگاه خبرنگاران جوان - منوچهر خواجه‌دلویی، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت: ۱۲۰ هزار واحد آسیب‌دیده در اولویت ترمیم و بازسازی قرار گرفته که ۷۰ هزار واحد در مرحلهٔ تعمیرات کامل قرار گرفته و ۲۰ هزار واحد نیز قرار است به سرعت به این چرخه اضافه شود.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی افزود: ۲۲ هزار مورد آسیب به لوازم خانگی و معیشتی مردم را شاهد بودیم که فرایند ساخت و تعمیرات آنها نیز در حال انجام است.

خواجه دلویی تصریح کرد: پیش‌بینی می‌کنیم تا آخر سال آینده، بازسازی واحد‌های مسکونی و تجاری آسیب‌دیده از جنگ به اتمام برسد.

وی به برگزاری همایش تبیینی حساب ۱۰۰ امام در اردبیل اشاره کرد و گفت: بنیاد مسکن برنامهٔ وسیعی را در ساخت و تأمین مسکن محرومان در پیش گرفته و در قالب «خانه امید»، قرار است طرح‌ها و برنامه‌ریزی‌ها به صورت عملیاتی به انجام برسد.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به مصوبات خوب دولت و مجلس در حمایت از ساخت مسکن محرومان اشاره کرد و ادامه داد: امسال، ۲۲۰ هزار واحد «خانه امید» در کشور احداث و راه‌اندازی می‌شود.

خواجه دلویی افزود: ۱۵۵ هزار واحد از این تعداد در مناطق روستایی و ۶۵ هزار واحد نیز در مناطق شهری با اولویت دهک‌های ۱ تا ۴ و گروه‌های فاقد مسکن با فرم جیم سبز ارائه خواهد شد.

وی بیان کرد: در استان اردبیل، شرایط خوبی را در احداث واحد‌های مسکونی برای محرومان شاهد هستیم و بنیاد مسکن با همراهی راه و شهرسازی و خود روستاییان، سعی دارد تا زمین مورد نیاز را به صورت رایگان در اختیار متقاضیان قرار دهد.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی پرداخت تسهیلات ۵۰۰ میلیون تومانی قرض‌الحسنه با بازپرداخت ۲۰ ساله را در اجرای این طرح یادآور شد و خاطرنشان کرد: سیستم بانکی پای کار آمده تا با توجه به پرداخت یارانهٔ دولتی، این منابع را به سرعت برای متقاضیان مسکن واریز کند.

خواجه دلویی تصریح کرد: از محل حساب ۱۰۰ امام نیز تا ۲۰۰ میلیون تومان بلاعوض پرداخت خواهد شد و نهاد‌های حمایتی به‌ویژه بهزیستی و کمیته امداد نیز برای مددجویان خود تا ۵۰۰ میلیون تومان بلاعوض پرداخت می‌کنند.

وی ضرورت همراهی خیرین و آحاد مردم را در اجرایی شدن این طرح یادآور شد و گفت: در استان اردبیل، ۸۰۰ واحد شهری و روستایی در قالب «خانه مهر» احداث می‌شود که ما با توجه به ظرفیت خوب این استان، سهمیهٔ بهره‌مندی از این تسهیلات را باز گذاشتیم تا به هر میزان، مسئولان در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه با دست باز عمل کنند.