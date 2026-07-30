انتشار فیلم قدرت‌نمایی و ضرب‌وشتم بانوان توسط یکی از اراذل و اوباش در فضای مجازی، واکنش سریع پلیس اطلاعات تهران بزرگ را در پی داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - انتشار فیلم قدرت‌نمایی و ضرب‌وشتم بانوان توسط یکی از اراذل و اوباش در فضای مجازی، واکنش سریع پلیس اطلاعات تهران بزرگ را در پی داشت و این پرونده به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران قرار گرفت.

با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، متهم به هویت «نوید» متولد ۱۳۶۹ شناسایی شد. بررسی سوابق وی نشان داد این فرد دارای ۱۰ فقره سابقه دستگیری به اتهاماتی از جمله ایجاد مزاحمت، نزاع و درگیری، سرقت، ضرب و جرح، مزاحمت از طریق فضای مجازی و تهدید به قتل است و پیش از این نیز چندین بار روانه زندان شده بود.

در ادامه عملیات شناسایی، مأموران محل تردد متهم را در محدوده خیابان خرمشهر رصد کردند و ساعت یک بامداد پنجشنبه هشتم مرداد ۱۴۰۵، برای دستگیری وی وارد عمل شدند.

بر اساس اعلام پلیس، متهم هنگام مواجهه با مأموران با سلاح سرد به آنان حمله کرد. مأموران نیز با رعایت قانون به‌کارگیری سلاح، ابتدا تیر اخطار شلیک کردند، اما متهم بدون توجه به هشدارها به مقاومت و حمله ادامه داد. در نهایت، مأموران برای مهار وی ناچار شدند از سلاح سازمانی استفاده کنند و متهم از ناحیه هر دو پا و دست چپ هدف گلوله قرار گرفت و زمین‌گیر شد.

مرکز اطلاع‌رسانی پلیس تهران بزرگ با تأکید بر برخورد قاطع و قانونی با اراذل و اوباش اعلام کرد، پلیس با هرگونه قدرت‌نمایی، ایجاد رعب و وحشت و تعرض به امنیت و آرامش شهروندان، با اقتدار و در چارچوب قانون برخورد خواهد کرد.

برچسب ها: دستگیری شرور ، اراذل و اوباش
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۳۱ ۰۸ مرداد ۱۴۰۵
این زنای به اصطلاح مظلوم مگه زبون نداشتن برن ازش شکایت کنن ؟؟؟
۳
۲
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United States of America
ناشناس
۱۸:۵۸ ۰۸ مرداد ۱۴۰۵
ایشون گفتن زن و دوتا فرزند دارن. دختری هم که میزد درون خونه ش بود و می‌شناخت نوید صدا میزد و انگار یک زن دیگم بود چه رابطه ای بین این دوتا بود؟؟؟؟!!!!!!!!!!!
بنظر فراتر از یک کتک بود هر چند
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۱ ۰۸ مرداد ۱۴۰۵
ای مهربان کاش زمینگیرش نمکردید زیر زمینی اش میکردید وخلقی را آسوده وزحمت خودرا کم وخدارا راضی
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
محمد
۱۶:۴۷ ۰۸ مرداد ۱۴۰۵
بی زحمت تا هفته‌ بعد آزادش کنید مثل ۱۰ بار قبلی تا با جرم سنگین تر دوباره بیا داخل اجتماع
۰
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۳ ۰۸ مرداد ۱۴۰۵
فقط اعدام در ملاء عام.تا درس عبرتی باشه برای سایرین .
۲
۱۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۱ ۰۸ مرداد ۱۴۰۵
یه تیر میزدید تو سرش دیگه حرومزاده ضعیف کش باید به درک واصل میشد
۰
۱۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۹ ۰۸ مرداد ۱۴۰۵
احسنت بر فراجا
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۱۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۲ ۰۸ مرداد ۱۴۰۵
درودبرحافظان امنیت خداپشت وپناهتان پلیس مظلوم ایرانم
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۱۳
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United States of America
ناشناس
۱۳:۳۲ ۰۸ مرداد ۱۴۰۵
ای کاش طوری میزدین، که نفسش قطع میشد...
۰
۱۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۸ ۰۸ مرداد ۱۴۰۵
فوری اعدام
۱
۱۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۳ ۰۸ مرداد ۱۴۰۵
به لطف قوه قضائیه این جانی دو ماه دیگه آزاد میشه و میره دنبال کارش دستگیری این که دیگه افتخار نداره.
۳
۲۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۲ ۰۸ مرداد ۱۴۰۵
اینم مثل عوامل اغتشاشات زود اعدام کنید چه فرقی بین این جانی خطرناک با ده فقره جنایت پرونده با ان اعدامها هست مردم انتظار دارند اینها هم اعدام بشند امثال اینها را مردم میخواند اعدام کنید نمیکنید همه ۱۰۰ درصد مردم خواهان اعدام اینها هستند
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۲۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۲ ۰۸ مرداد ۱۴۰۵
امیدوارم با مسولان متخلف برخورد قاطع بشود
۰
۲۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۲ ۰۸ مرداد ۱۴۰۵
درود بر پلیس و اقتدارش . مایه تأسف برای دستگاه قضا
۲
۲۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۸ ۰۸ مرداد ۱۴۰۵
به اینگونه افراد نباید رحم بشه .
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