باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، از آمریکا و ایران خواسته است که جنگ را متوقف کرده و به دیپلماسی بازگردند.

فرحان حق، معاون سخنگوی سازمان ملل، به خبرنگاران در نیویورک گفت: «دبیرکل مدتی است نگران است که اگر طرف‌ها به مذاکرات بازنگردند، ممکن است شاهد گسترش درگیری باشیم و به نظر می‌رسد در ساعات اخیر همین اتفاق در حال رخ دادن است.»

وی افزود: «این تحولات مثبتی نیستند و او می‌خواهد اطمینان حاصل کند که طرف‌ها می‌توانند جنگ را متوقف کرده و دوباره به تلاش‌های دیپلماتیک، از جمله تلاش‌های میانجی‌گری که توسط پاکستان، قطر و دیگران دنبال می‌شود، بازگردند.»

منبع: الجزیره