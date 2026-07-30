آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، روز پنج‌شنبه از آمریکا و ایران خواست که جنگ را متوقف کرده و به دیپلماسی بازگردند.

باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، از آمریکا و ایران خواسته است که جنگ را متوقف کرده و به دیپلماسی بازگردند.

فرحان حق، معاون سخنگوی سازمان ملل، به خبرنگاران در نیویورک گفت: «دبیرکل مدتی است نگران است که اگر طرف‌ها به مذاکرات بازنگردند، ممکن است شاهد گسترش درگیری باشیم و به نظر می‌رسد در ساعات اخیر همین اتفاق در حال رخ دادن است.»

وی افزود: «این تحولات مثبتی نیستند و او می‌خواهد اطمینان حاصل کند که طرف‌ها می‌توانند جنگ را متوقف کرده و دوباره به تلاش‌های دیپلماتیک، از جمله تلاش‌های میانجی‌گری که توسط پاکستان، قطر و دیگران دنبال می‌شود، بازگردند.»

منبع: الجزیره

برچسب ها: جنگ ایران و آمریکا ، سازمان ملل
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲۲
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۴۴ ۰۸ مرداد ۱۴۰۵
آمریکا باز هم ایران را تحریم کرد
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۴۴ ۰۸ مرداد ۱۴۰۵
چرا نام آمریکا و اسرائیل را نمی‌برید؟
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۹ ۰۸ مرداد ۱۴۰۵
آمریکا و رژیم صهیونیستی دو عامل اصلی انحطاط سامانه هنجاری مبتنی بر منشور سازمان ملل هستند
آمریکا و رژیم صهیونیستی عامل اصلی نابودی حقوق بین‌الملل هستند
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۵۴ ۰۸ مرداد ۱۴۰۵
دو سوم آمریکایی‌ها جنگ علیه ایران را بی‌فایده می‌دانند با حمله به پایگاه‌های آمریکا در اردن ثابت کردیم که با کسی شوخی نداریم
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۲ ۰۸ مرداد ۱۴۰۵
با آمریکا جنایتکار می‌جنگیم تا زیر بار مذاکره نرویم
حملات آمریکا و عربستان بی‌پاسخ نخواهد ماند. انتقام خون شهدا را می‌گیریم.
انتقام خون شهدا را می‌گیریم
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۹ ۰۸ مرداد ۱۴۰۵
آمریکایی‌ها از دست ترامپ شاکی شدند!
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۶ ۰۸ مرداد ۱۴۰۵
عربستان به دنبال تشکیل ائتلاف نظامی در دریای سرخ؛ ترکیه زیر پرچم سعودی می‌رود؟
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
در برابر تهدید آمریکا با قاطعیت ایستادگی خواهیم ک
۱۸:۲۴ ۰۸ مرداد ۱۴۰۵
در برابر تهدید آمریکا با قاطعیت ایستادگی خواهیم کرد
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۰ ۰۸ مرداد ۱۴۰۵
تجاوزگری آمریکا-سعودی به عراق غیرقابل توجیه و پیامد جدی برای منطقه دارد
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۷ ۰۸ مرداد ۱۴۰۵
آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان هیچ غلطی نمی توانند بکنند و ما به پیشرفت خود ادامه خواهیم داد
آمریکا جنایتکار از سال 1945 تاکنون همراه با چند کشور جنایتکار دیگر و در سایه بی شرمانه سازمان های بین المللی خیانتکار تهدیدی جدی برای صلح بین‌المللی است
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۶ ۰۸ مرداد ۱۴۰۵
ترامپ جنایتکار، آمریکا را به اسرائیل دوم تبدیل کرده است
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۳ ۰۸ مرداد ۱۴۰۵
فوری/ حمله پهپادی آمریکا به این منطقه ایران
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۱ ۰۸ مرداد ۱۴۰۵
اعتراف اردوغان: نه فقط فلسطین و لبنان، کل منطقه بهای تجاوز اسرائیل را می‌پردازد
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۱ ۰۸ مرداد ۱۴۰۵
تجاوز آمریکا و عربستان به عراق، نقض حاکمیت ملی این کشور است
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۱ ۰۸ مرداد ۱۴۰۵
درخواست‌ها در اردن برای خروج نظامیان آمریکایی افزایش یافت
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