باشگاه خبرنگاران جوان - احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به بازدید از مجتمع پتروشیمی جم در عسلویه که مورد حمله دشمن آمریکایی در جنگ تحمیلی سوم قرار گرفت، از آغاز عملیات بازسازی بخش‌های آسیب‌دیده این واحد با استفاده از ظرفیت‌های فنی داخلی خبر داد و گفت: با وجود آسیب به یکی از واحد‌های تولید محصول خاص، روند تولید کل این مجتمع کاهش نیافته است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به آخرین وضعیت مجتمع پتروشیمی جم پس از آسیب‌های اخیر اظهار داشت: عملیات بازسازی واحد آسیب‌دیده پتروشیمی جم آغاز شده است و با وجود چالش‌های موجود، پرسنل تلاشگر مجموعه کار خود را در این بخش با جدیت شروع کرده‌اند.

وی افزود: اگرچه واحد تولیدکننده یکی از محصولات مهم مجتمع به طور مستقیم مورد اصابت قرار گرفته و آسیب دیده است، اما با برنامه‌ریزی‌های انجام شده، میزان کل تولید پتروشیمی جم کاهش پیدا نکرده است.

میدری درباره روند بازسازی تجهیزات آسیب‌دیده تصریح کرد: برنامه‌ریزی لازم برای ساخت کامل بخش‌های آسیب‌دیده انجام شده و نقشه‌های فنی آن به تأیید رسیده است. همچنین کار‌های قراردادی برای ساخت تجهیزات مورد نیاز با بهره‌گیری از فناوری داخلی و شرکت‌های داخلی انجام شده تا بر اساس زمان‌بندی مشخص، این قطعات ساخته و نصب شوند.

وی با تأکید بر حفظ امنیت شغلی کارکنان این بخش خاطرنشان کرد: حدود ۷۰ نفر در این واحد آسیب‌دیده فعالیت داشتند که پس از بروز حادثه، به منظور صیانت از اشتغال آنها، این نیرو‌ها در سایر واحد‌های مجتمع توزیع شدند و هیچ فردی از کار بیکار یا اخراج نشده است.

وزیر کار ادامه داد: وضعیت تولید در سایر بخش‌ها جبران شده تا خللی در کل تولیدات ایجاد نشود، اما برای تولید مجدد این محصول خاص، باید تجهیزات جدید ساخته و نصب شوند که این موضوع با جدیت دنبال می‌شود.

وی درباره وضعیت معیشتی و پرداخت حقوق کارکنان این واحد گفت: بیمه کارگران در این مدت به طور کامل برقرار بوده و روند پرداخت حقوق آنها طبق روال سابق ادامه دارد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان یادآور شد: پتروشیمی جم یکی از بزرگ‌ترین واحد‌های پتروشیمی کشور است و در این مدت نه تنها پایه حقوق کارکنان واحد آسیب‌دیده پرداخت شده، بلکه اضافه کار، مزایا و حق سنوات آنها نیز مطابق با ضوابط قانونی و افزایش‌های سالانه پرداخت شده است.