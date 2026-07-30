باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - نخستین نیروگاه زمین‌گرمایی کشور با ظرفیت تولید ۵.۴ مگاوات در منطقه مشکین‌شهر به بهره‌برداری رسید؛ پروژه‌ای که با هدف توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، افزایش پایداری شبکه برق و کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی اجرا شده است.

این نیروگاه که از سوی شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی و با همکاری وزارت نیرو احداث شده، نخستین تجربه عملی تولید برق از انرژی زمین‌گرمایی در ایران به شمار می‌رود.

بر اساس اطلاعات منتشرشده، این نیروگاه از توربین تک‌مرحله‌ای با سرعت ۶۸۰۰ دور بر دقیقه بهره می‌برد و بخار ورودی به توربین با فشار ۹ بار، دمای ۱۸۰ درجه سانتی‌گراد و دبی ۵۰ کیلوگرم بر ثانیه تأمین می‌شود. همچنین سیستم خنک‌کننده آن از نوع خشک اجباری است.

در این طرح تاکنون ۳ حلقه چاه تولیدی و یک حلقه چاه تزریقی حفر شده و بیشترین عمق حفاری به ۳.۴ کیلومتر رسیده است. همچنین در مجموع ۱۷ حلقه چاه در سایت حفاری شده و ظرفیت بالقوه تولید این میدان حدود ۸۵ مگاوات برآورد می‌شود. ظرفیت منطقه سبلان نیز حدود ۲۵۰ مگاوات اعلام شده است.

مسئولان هدف از اجرای این پروژه را تولید پایدار برق در تمام ساعات شبانه‌روز، توسعه انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر، کاهش انتشار آلاینده‌ها و تأمین برق پایه مستقل از شرایط آب‌وهوایی عنوان کرده‌اند.

بر اساس آمار‌های ارائه‌شده، اجرای این پروژه با سرمایه‌گذاری حدود ۱۰ میلیون یورو انجام شده و در دوره احداث برای ۲۵۰ نفر به‌صورت مستقیم و ۴۰۰ نفر به‌صورت غیرمستقیم اشتغال ایجاد کرده است. همچنین در دوره بهره‌برداری برای ۵۰ نفر اشتغال مستقیم پیش‌بینی شده است.

گفتنی است ایران با برخورداری از ظرفیت‌های زمین‌گرمایی در مناطقی مانند سبلان، دماوند، تفتان، خوی، فردوس و لار، از ظرفیت قابل توجهی برای توسعه این نوع نیروگاه‌ها برخوردار است و برآورد می‌شود ظرفیت بالقوه تولید برق زمین‌گرمایی کشور به حدود ۲ هزار مگاوات برسد.

در دنیا نیز ۳۰ کشور حدود ۱۶ هزار مگاوات تولید برق زمین گرمایی دارند.

کارشناسان حوزه انرژی بر این باورند: بهره‌برداری از نیروگاه زمین‌گرمایی مشکین‌شهر، تنها اضافه شدن به ظرفیت تولید برق کشور نیست، بلکه نقطه آغاز توسعه فناوری استفاده از منابع بومی و تجدیدپذیر در ایران محسوب می‌شود. انرژی زمین‌گرمایی برخلاف انرژی خورشیدی و بادی، به‌صورت شبانه‌روزی و مستقل از شرایط جوی قابل استفاده است و می‌تواند نقش مهمی در تأمین برق پایه، کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی، کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و افزایش امنیت انرژی کشور ایفا کند. این پروژه همچنین زمینه را برای توسعه نیروگاه‌های مشابه در مناطق مستعدی مانند سبلان، دماوند و تفتان فراهم خواهد کرد.

پیش از این هم وزیر نیرو عباس علی‌آبادی اظهار کرده بود: توسعه استفاده از انرژی تجدیدپذیر زمین‌گرمایی برای تولید برق، کسب فناوری و دانش بهره‌برداری از منابع زمین‌گرمایی، بومی کردن دانش فنی بهره‌برداری پایدار از مخازن زمین‌گرمایی و کاهش وابستگی به منابع فسیلی از جمله اهداف راه‌اندازی این پروژه بوده است.