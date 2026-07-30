در پی وقوع زلزله ۷.۱ ریشتری در ژاپن عملیات جست‌و‌جو و نجات ادامه دارد و بیش از ۱۰،۰۰۰ نفر در مراکز تخلیه باقی مانده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - سانائه تاکایچی، نخست‌وزیر ژاپن، روز پنج‌شنبه اعلام کرد که تعداد جان‌باختگان زلزله شدید هفته جاری در استان کوماموتو در جنوب غربی ژاپن، در جزیره کیوشو، به ۳۰ نفر افزایش یافته است، .

به گزارش شبکه دولتی NHK، تاکایچی در یک جلسه دولتی گفت که این رقم شامل افرادی می‌شود که مرگ آنها هنوز در حال بررسی است تا مشخص شود آیا مستقیماً با زلزله ۷.۱ ریشتری روز سه‌شنبه که به مسکن و خطوط برق آسیب وارد کرد، مرتبط بوده است یا خیر.

در همین حال، عملیات جست‌و‌جو و نجات در یک مرکز خرید فروریخته و یک کارخانه کاغذ آسیب‌دیده ادامه داشت.

خط شینکانسن کیوشو بین ایستگاه‌های کوماموتو و کاگوشیما-چوئو همچنان متوقف بود و مقامات برای ارزیابی خسارات تلاش می‌کردند.

بیش از ۱۰،۰۰۰ نفر تا صبح روز پنج‌شنبه در مراکز تخلیه ساکن بودند.

منبع: آناتولی

برچسب ها: زلزله ژاپن ، کشته های زلزله
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۳ ۰۸ مرداد ۱۴۰۵
تکنولوژی و کشورداری رو ببینید ژاپن زلزله ۷ ریشتری میاد ۳۰ نفر کشته میده اونوقت ابران با ۷ ریشتر ۴۲ هزاررنفر کشته میده😒
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