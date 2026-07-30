باشگاه خبرنگاران جوان - خیری رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان بیرجند گفت: همزمان با اجرای طرح راهداری محوری در کریدور راهبردی چابهار–مشهد، عملیات گسترده نگهداری، بهسازی و ارتقای ایمنی راه‌ها در حوزه شهرستان بیرجند با استقرار و فعالیت مستمر اکیپ‌های راهداری در حال انجام است.

او با اشاره به اهمیت این کریدور در جابه‌جایی مسافران، حمل‌ونقل کالا و ترانزیت کشور افزود: در حال حاضر تعداد ۵ اکیپ راهداری، اکیپ‌های نگهداری راه، خط‌کشی، نصب و تعمیر علائم، روکش و بهسازی آسفالت و عملیات ارتقای ایمنی راه شامل تسطیح حریم و اجرای شیب شیروانی در محور‌های واقع در مسیر کریدور چابهار–مشهد به‌صورت مستمر مشغول فعالیت هستند.

خیری بیان کرد: مهم‌ترین اقدامات در حال اجرای این شهرستان شامل نگهداری مستمر محور، اجرای خط‌کشی، نصب، تعمیر و به‌روزرسانی علائم و تجهیزات ایمنی، پاکسازی حریم راه، اصلاح شیب شیروانی، تنقیه پل‌ها و آبروها، لکه‌گیری و روکش آسفالت و سایر اقدامات مورد نیاز برای ارتقای ایمنی و کیفیت مسیر است.

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان بیرجند تصریح کرد: این عملیات با هدف افزایش ایمنی تردد، کاهش سوانح رانندگی، ارتقای سطح خدمات به کاربران جاده‌ای و حفظ سرمایه‌های ملی راه‌ها به‌صورت مستمر در طول مسیر کریدور در حال اجراست.

او اظهار کرد: در حوزه شهرستان بیرجند طول محور واقع در کریدور چابهار–مشهد ۸۰ کیلومتر بوده و تمامی اکیپ‌های عملیاتی با بهره‌گیری از نیرو‌های متخصص، ماشین‌آلات راهداری و تجهیزات مورد نیاز، به‌صورت روزانه در این محور حضور فعال دارند.

خیری با اشاره به تقویت زیر ساخت‌های جاده‌ای به منظور تسهیل تردد و تقویت لجستیکی کریدور چابهار -مشهد گفت: این اقدامات با هدف پایداری مسیر و بهبود کیفیت جاده‌ها در حال انجام است.

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان بیرجند عنوان کرد: تلاش کرده‌ایم با برنامه‌ریزی دقیق و استفاده از ظرفیت‌های موجود، روند اجرای پروژه‌های راهداری را تسریع کنیم تا ضمن افزایش ایمنی تردد، شرایط مناسبی برای عبور ناوگان حمل‌ونقل کالا و مسافر فراهم شود.

او ادامه داد: با توجه به حجم بالای تردد در این کریدور و نقش آن در توسعه اقتصادی منطقه، تکمیل پروژه‌های راهداری می‌تواند تأثیر چشمگیری در کاهش سوانح رانندگی، صرفه‌جویی در زمان سفر و ارتقای کیفیت خدمات جاده‌ای داشته باشد.

منبع: روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی