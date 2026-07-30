باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

نیروی انسانی جنگل‌بانی کم است + فیلم

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی پردیس در خصوص نیروی انسانی جنگل‌بانی نکاتی را بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - عرفان شکاری، فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی پردیس با حضور در برنامه صبحانه ایرانی در مورد نیروی انسانی جنگل‌بانی توضیحاتی را ارائه کرد.

 

 

 

مطالب مرتبط
نیروی انسانی جنگل‌بانی کم است + فیلم
young journalists club

جنگلبانان نمونه در قم تجلیل شدند

نیروی انسانی جنگل‌بانی کم است + فیلم
young journalists club

حمله به جنگلبانان آملی با داس و تبر + فیلم

نیروی انسانی جنگل‌بانی کم است + فیلم
young journalists club

۱۱ فعال حوزه جنگلبانی آذربایجان شرقی انتخاب شدند

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
آماده‌سازی آرامگاه رهبر شهید در رواق دارالذکر برای زیارت عاشقان رهبر شهید انقلاب + فیلم
۱۸۶۷

آماده‌سازی آرامگاه رهبر شهید در رواق دارالذکر برای زیارت عاشقان رهبر شهید انقلاب + فیلم

۰۸ . مرداد . ۱۴۰۵
سواحل ایران، گورستان هر نیروی متجاوز خواهد بود + فیلم
۹۵۶

سواحل ایران، گورستان هر نیروی متجاوز خواهد بود + فیلم

۰۸ . مرداد . ۱۴۰۵
الازرق زیر آتش؛ روایت عملیات موشکی ایران علیه پایگاه‌های آمریکا + فیلم
۵۴۵

الازرق زیر آتش؛ روایت عملیات موشکی ایران علیه پایگاه‌های آمریکا + فیلم

۰۸ . مرداد . ۱۴۰۵
اروپا در محاصره آتش؛ بحران اقلیمی شعله‌ورتر از همیشه + فیلم
۴۶۲

اروپا در محاصره آتش؛ بحران اقلیمی شعله‌ورتر از همیشه + فیلم

۰۸ . مرداد . ۱۴۰۵
استقبال روسیه از طرح جایگزین سوئیفت نخبگان ایرانی + فیلم
۴۴۷

استقبال روسیه از طرح جایگزین سوئیفت نخبگان ایرانی + فیلم

۰۸ . مرداد . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha