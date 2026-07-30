معاون سپاه تهران گفت: با توجه به اینکه اربعین امسال را در امتداد تشییع قائد شهید امت می‌دانیم، شعار مراسم نیز «باید برخاست؛ یا لثارات الحسین» است.

باشگاه خبرنگاران جوان - رحیم نادعلی، معاون فرهنگی سپاه حضرت محمد رسول‌الله (ص) تهران بزرگ، با تشریح برنامه‌های پیاده‌روی جاماندگان اربعین حسینی در تهران، این مراسم را نماد بیعت، وحدت، رزمایش مردمی و رستاخیز بزرگ آزادی‌خواهان در مسیر سیدالشهدا (ع) دانست.

وی با بیان اینکه پیاده‌روی جاماندگان اربعین هر ساله با حضور گسترده مردم در تهران و شهرهای مختلف کشور برگزار می‌شود، اظهار داشت: این اجتماع بزرگ، جلوه‌ای از هماهنگی، همبستگی و حضور متحد مردم و همه آزادی‌خواهانی است که در مسیر حضرت اباعبدالله الحسین (ع) گام برمی‌دارند.

نادعلی افزود: در تهران قریب به ۱۴ سال است که این مراسم برگزار می‌شود و امسال نیز روز سه‌شنبه هفته آینده از میدان آیینی امام حسین (ع) تا حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) برگزار خواهد شد.معاون فرهنگی سپاه حضرت محمد رسول‌الله (ص) تهران بزرگ با اشاره به شعار امسال این مراسم گفت: با توجه به اینکه اربعین امسال را در امتداد تشییع قائد شهید امت می‌دانیم، شعار مراسم نیز «باید برخاست؛ یا لثارات الحسین» انتخاب شده است.

وی ادامه داد: امسال از ساعت ۶ صبح، همانند سال‌های گذشته، اجتماع آغازین مسیر برگزار می‌شود و زائران پس از قرائت زیارت عاشورا حرکت خود را آغاز می‌کنند، اما تفاوت امسال برگزاری «اجتماع بزرگ خون‌خواهی رهبر شهید» در ابتدای مسیر است که شرکت‌کنندگان با در دست داشتن پرچم‌های «یا لثارات الحسین» و پرچم‌های خون‌خواهی رهبر شهید، پیاده‌روی جاماندگان اربعین را آغاز خواهند کرد.

نادعلی با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در طول مسیر گفت: ثبت‌نام مواکب مردمی از حدود یک ماه گذشته از طریق سامانه «موکبیار» آغاز شده و تاکنون نزدیک به ۲ هزار موکب برای خدمت‌رسانی به زائران اعلام آمادگی کرده‌اند.وی خاطرنشان کرد: این مواکب خدمات متنوعی از جمله غرفه‌های مادر و کودک، غرفه‌های فرهنگی، ایستگاه‌های پذیرایی و سایر خدمات رفاهی و فرهنگی را به شرکت‌کنندگان ارائه خواهند کرد.
 
منبع: فارس
برچسب ها: پیاده روی اربعین ، جاماندگان اربعین
خبرهای مرتبط
اطلاعیه سپاه در خصوص حمله به پایگاه هوایی آمریکا در علی السالم کویت
۹ مرز برای تردد زائران خارجی اربعین فعال است
این پیرمرد نابینا اربعین را در تاریخ ماندگار کرد
سخنرانی ۵۳ سال پیش شهید خامنه‌ای درباره امروز اربعین
اقدامات اولیه در پیچ‌خوردگی مچ پا در پیاده‌روی اربعین + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
حسن
۱۲:۰۱ ۰۸ مرداد ۱۴۰۵
بسیار عالی خدا خیرتون بده
۵
۳
پاسخ دادن
اطلاعیه سپاه در خصوص حمله به پایگاه هوایی آمریکا در علی السالم کویت
بقائی: تیزپروازان ارتش ماموریت را به پایان می‌رسانند حتی اگر به خانه بازنگردند
انهدام کامل سه فروند هواپیمای اف ۳۵ و خسارت سنگین به سه فروند دیگر در الازرق اردن
یورش آرش‌های ارتش به مراکز و پایگاه آمریکا در بحرین
سرلشکر عبداللهی: تابوت به جزئی از تجهیزات آمریکایی‌ها در منطقه تبدیل شده است
بقائی خطاب به گوترش؛ چرا از نام بردن عاملان تضعیف حقوق بین‌الملل طفره می‌روید؟
هشدار عراقچی نسبت به عملیات‌های پرچم دروغین اسرائیل در منطقه
جانشین نیروی زمینی ارتش: راه شهدا را با اقتدار ادامه خواهیم داد
هشدار عراقچی به بلغارستان؛ مشارکت در تجاوز نظامی علیه ایران، مسئولیت‌آور است
قالیباف: آمریکایی‌ها تاوان خواهند داد
آخرین اخبار
قالیباف: آمریکایی‌ها تاوان خواهند داد
هشدار عراقچی نسبت به عملیات‌های پرچم دروغین اسرائیل در منطقه
بقائی: حمله آمریکا به منزل مسکونی در قشم اقدامات تروریستی داعش را تداعی می‌کند
سرلشکر عبداللهی: تابوت به جزئی از تجهیزات آمریکایی‌ها در منطقه تبدیل شده است
یورش آرش‌های ارتش به مراکز و پایگاه آمریکا در بحرین
بقائی خطاب به گوترش؛ چرا از نام بردن عاملان تضعیف حقوق بین‌الملل طفره می‌روید؟
جانشین نیروی زمینی ارتش: راه شهدا را با اقتدار ادامه خواهیم داد
هشدار عراقچی به بلغارستان؛ مشارکت در تجاوز نظامی علیه ایران، مسئولیت‌آور است
گفت‌وگوی عراقچی و همتای قبرسی؛ تاکید بر جلوگیری از سواستفاده از پایگاه‌های قبرس علیه ایران
اطلاعیه سپاه در خصوص حمله به پایگاه هوایی آمریکا در علی السالم کویت
بقائی: تیزپروازان ارتش ماموریت را به پایان می‌رسانند حتی اگر به خانه بازنگردند
انهدام کامل سه فروند هواپیمای اف ۳۵ و خسارت سنگین به سه فروند دیگر در الازرق اردن
عارف: دشمن با هویت و تمدن ایرانی جنگید، اما شکست خورد
خون شهید خلبان کاظمی میثاق دوباره مردان آسمانی این سرزمین برای جان‌نثاری در راه وطن است
در پی وقوع زمین لرزه؛ عراقچی با دولت و ملت ژاپن ابراز همدردی کرد
۹ مرز برای تردد زائران خارجی اربعین فعال است
جزئیات برگزاری پیاده‌روی جاماندگان اربعین در تهران
سپاه: کشور‌هایی که در کمک به متجاوز دخالت دارند، رفتار خود را اصلاح نکنند، پاسخ سخت دریافت می‌کنند
شرایط کشور به هیچ‌وجه برای افزایش قیمت بنزین مناسب نیست
آچمزشدن مغز دریایی آمریکا در خلیج فارس
مذاکره با دشمن و دفاع نیروهای مسلح از کشور منافاتی با یکدیگر ندارند
صفحه نخست روزنامه‌ها – پنج‌شنبه ۸ مرداد