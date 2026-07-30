باشگاه خبرنگاران جوان - رحیم نادعلی، معاون فرهنگی سپاه حضرت محمد رسول‌الله (ص) تهران بزرگ، با تشریح برنامه‌های پیاده‌روی جاماندگان اربعین حسینی در تهران، این مراسم را نماد بیعت، وحدت، رزمایش مردمی و رستاخیز بزرگ آزادی‌خواهان در مسیر سیدالشهدا (ع) دانست.

وی با بیان اینکه پیاده‌روی جاماندگان اربعین هر ساله با حضور گسترده مردم در تهران و شهرهای مختلف کشور برگزار می‌شود، اظهار داشت: این اجتماع بزرگ، جلوه‌ای از هماهنگی، همبستگی و حضور متحد مردم و همه آزادی‌خواهانی است که در مسیر حضرت اباعبدالله الحسین (ع) گام برمی‌دارند.

نادعلی افزود: در تهران قریب به ۱۴ سال است که این مراسم برگزار می‌شود و امسال نیز روز سه‌شنبه هفته آینده از میدان آیینی امام حسین (ع) تا حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) برگزار خواهد شد.معاون فرهنگی سپاه حضرت محمد رسول‌الله (ص) تهران بزرگ با اشاره به شعار امسال این مراسم گفت: با توجه به اینکه اربعین امسال را در امتداد تشییع قائد شهید امت می‌دانیم، شعار مراسم نیز «باید برخاست؛ یا لثارات الحسین» انتخاب شده است.

وی ادامه داد: امسال از ساعت ۶ صبح، همانند سال‌های گذشته، اجتماع آغازین مسیر برگزار می‌شود و زائران پس از قرائت زیارت عاشورا حرکت خود را آغاز می‌کنند، اما تفاوت امسال برگزاری «اجتماع بزرگ خون‌خواهی رهبر شهید» در ابتدای مسیر است که شرکت‌کنندگان با در دست داشتن پرچم‌های «یا لثارات الحسین» و پرچم‌های خون‌خواهی رهبر شهید، پیاده‌روی جاماندگان اربعین را آغاز خواهند کرد.