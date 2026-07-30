باشگاه خبرنگاران جوان - فاطمه عباسپور مدیر جهاد کشاورزی میاندورود در خصوص اجرای این طرح، گفت: مدل مزرعه الگویی در روستای چوکلا در سطح ۳۰ هکتار و با محوریت مزرعه کشاورز پیشرو و مشارکت ۲۰ نفر از کشاورزان تابعی به اجرا درآمد که اکنون با آغاز برداشت محصول، نتایج مثبت این رویکرد جمعی مشاهده می‌شود.

او افزود: دستیابی به این نتایج و به ثمر نشستن طرح، حاصل زحمات کارشناسان و سایر عوامل اجرایی در زمینه آموزش‌های مستمر، پایش دقیق اراضی و نظارت بر مراحل مختلف کشت بوده است.

عباسپور گفت:هدف از اجرای این طرح، تبدیل اراضی به کانون‌های آموزشی زنده بود تا کشاورزان تابعی و سایر بهره‌برداران منطقه با مشاهده نتایج عینی در مزرعه الگویی، مشوق پذیرش تکنولوژی‌های جدید و مدیریت بهینه نهاده‌ها شوند.

مدیر جهاد کشاورزی میاندورود افزود: تمرکز بر افزایش عملکرد در واحد سطح و ارتقای کیفیت محصول از طریق نظارت‌های تخصصی، کلید اصلی توسعه کشاورزی پایدار و اقتصادی در شهرستان است و ترویج چنین الگوهایی، نقش بسزایی در کاهش هزینه‌های تولید و افزایش درآمد واقعی کشاورزان منطقه ایفا می‌کند.