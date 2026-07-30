تیم سابر ایران در نخستین دیدار خود در مسابقات جهانی هنگ کنگ مغلوب ژاپن شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی سابر کشورمان در نخستین دیدار خود در مسابقات جهانی هنگ کنگ برابر ژاپن به میدان رفت و با نتیجه ۴۵ بر ۳۵ شکست خورد.

در این دیدار پاکدامن ۲۴ امتیاز گرفت و ۱۵ امتیاز از دست داد (۹+ امتیاز)، طا‌ها کارگر پور ۳ امتیاز گرفت و ۱۰ امتیاز از دست داد (۷- امتیاز)، نیما زاهدی دو امتیاز گرفت و ۵ امتیاز از دست داد (۳- امتیاز) و محمد فتوحی ۶ امتیاز گرفت و ۱۵ امتیاز از دست داد (۹- امتیاز). در واقع تیم ایران در حالی ۳۵ امتیاز گرفت که از این مقدار، ۲۴ امتیاز را علی پاکدامن به دست آورد و تنها ۱۱ امتیاز سهم ۳ شمشیرباز ایرانی دیگری بود که در این بازی روی پیست رفتند.

هدایت تیم سابر کشورمان را محمد رهبری بر عهده دارد. سابر ایران مدت‌هاست در پیروزی برابر ژاپن ناکام مانده است.

با این نتیجه تیم سابر به ایران با کسب جایگاه بیست و ششم در بین ۳۵ تیم حاضر در رقابت‌ها به کار خود پایان داد.