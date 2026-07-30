پلیس پاکستان روز پنج‌شنبه اعلام کرد در حمله به یک ایستگاه بازرسی امنیتی در استان خیبر پختونخوا دست‌کم ۹ مأمور پلیس کشته و ۲۸ نفر دیگر زخمی شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - پلیس روز پنج‌شنبه اعلام کرد که در حمله به یک ایستگاه بازرسی امنیتی در شمال غربی پاکستان، دست‌کم ۹ مأمور پلیس کشته شدند.

این حادثه – جدیدترین مورد از یک سری حملات به نیرو‌های امنیتی – شب چهارشنبه در منطقه هنگو در استان خیبر پختونخوا در شمال غربی، در نزدیکی مرز افغانستان رخ داد، این مطلب در بیانیه مقر پلیس استان آمده است.

۲۸ مأمور پلیس دیگر در این تیراندازی شدید مجروح شدند، در حالی که ۱۵ مهاجم نیز در تیراندازی تلافی‌جویانه کشته شدند.

پلیس «فتنه الخوارج» را که اصطلاحی است که دولت برای تروریست‌های وابسته به گروه ممنوعه تحریک طالبان پاکستان (TTP) به کار می‌برد، مسئول این حمله معرفی کرد.

TTP مدتهاست که در حملات به نیرو‌های امنیتی و تأسیسات دولتی در شمال غربی و جنوب غربی پاکستان نقش داشته است.

محسن نقوی، وزیر کشور، به شدت این حمله را محکوم کرد و به خانواده‌های مأموران کشته‌شده تسلیت گفت.

پاکستان شاهد افزایش حملات در استان‌های خیبر پختونخوا و بلوچستان در جنوب غربی بوده است.

منبع: آناتولی

برچسب ها: تیراندازی ، پاکستان
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