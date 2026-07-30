باشگاه خبرنگاران جوان - غلامرضا نوری در تشریح نتایج نشست مشترک با اعضای کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، گفت: در این نشست موضوعات کلیدی مانند امنیت غذایی، وضعیت آب و خاک، تامین سم و کود و مطالبات گندمکاران بررسی شد.
وی با اشاره به دستور رئیسجمهور برای تسریع در پرداخت مطالبات کشاورزان، افزود: روند پرداختها با سرعت در حال انجام است و خرید تضمینی گندم نیز از مرز ۷ میلیون تن عبور کرده است.
وزیر جهاد کشاورزی در خصوص افزایش قیمت کالاهای اساسی گفت: بخشی از این افزایش بعلت اصلاحات ساختاری در پرداخت یارانهها (انتقال یارانه از اول زنجیره به کالابرگ) و بخش دیگر بعلت تأثیر شرایط جنگی و افزایش هزینههای بینالمللی حملونقل است. با این حال، هیچ کالای اساسی خارج از ضوابط تنظیم بازار عرضه نمیشود و نظارت های وزارت جهاد، وزارت صمت و سازمان تعزیرات با جدیت ادامه دارد.
نوری با هشدار نسبت به شکاف در تشکیل سرمایه بخش کشاورزی، افزود: نرخ تشکیل سرمایه در این بخش حدود نصف سهم واقعی آن در اقتصاد است و از مجلس انتظار داریم با تقویت اعتبارات عمرانی بهویژه در حوزه آب و خاک، این عقبماندگی تاریخی را جبران کند.
منبع: وزارت جهاد کشاورزی