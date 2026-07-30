باشگاه خبرنگاران جوان - بهرام سلیمانی جانشین ستاد اربعین استان کرمانشاه گفت: روز گذشته هفتم مردادماه ۹۶ هزار و ۵۱۱ نفر از مرز بینالمللی خسروی تردد کردند که این آمار نشاندهنده افزایش شتاب حرکت زائران به سمت عتبات عالیات است.
وی افزود: از آغاز رسمی عملیات اربعین تاکنون، مجموع تردد زائران ورودی و خروجی از مرز خسروی از ۴۱۱ هزار نفر فراتر رفته و با نزدیک شدن به ایام اوج سفرهای اربعین، روند تردد همچنان رو به افزایش است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کرمانشاه با بیان اینکه تردد در مرز خسروی بصورت روان، منظم و بدون گره ترافیکی در حال انجام است، گفت: زیرساختها و ظرفیتهای لازم برای پذیرش زائران فراهم شده و همه دستگاههای اجرایی، خدماتی، امدادی، انتظامی و نیروهای مستقر در مرز با آمادگی کامل در حال خدمترسانی هستند.
سلیمانی ادامه داد: توسعه امکانات پایانهای، تقویت ناوگان حملونقل، فعالیت شبانهروزی مواکب و حضور مستمر نیروهای خدماترسان، شرایط مناسبی را برای ورود، خروج و جابهجایی زائران فراهم کرده و روند خدماترسانی بدون توقف و ازدحام قابل توجه در جریان است.
وی با توصیه به زائران برای پرهیز از موکول کردن سفر به روزهای پایانی، اظهار کرد: مرز خسروی بهصورت شبانهروزی فعال است و تمامی ظرفیتهای استان کرمانشاه برای تأمین امنیت، آرامش و رفاه زائران اربعین حسینی بسیج شده تا زائران سفری ایمن و آسان را تجربه کنند.