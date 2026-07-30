باشگاه خبرنگاران جوان- همایش تخصصی ورزشهای هوایی امروز در محل هتل المپیک با حضور قهرمانان روسای هیئتها و مسئولین فدراسیون انجمنهای ورزشی و انجمن ورزشهای هوایی با حضور وزیر ورزش و جوانان در هتل آکادمی برگزار شد.
در این مراسم ضمن تحلیل از پیشکسوتان ورزش هاى هوایی ساختار نوین تشکیلاتى انجمن ورزشهاى هوایی به روز رسانى کمیته هاى استانى براساس قوانین و ساختار جدید انجمن در کنار ارائه کزارش عملکرد یکساله انجمن ورزشهاى هوایى به اطلاع مهمانان همایش رسید.
در این همایش مسئول کمیته آموزش مسابقات و پیشکسوتان رشتههای ورزشهای هوایی گزارش از عملکرد سالانه این ورزش ارائه دادند.