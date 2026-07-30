به گفته رئیس پلیس راه خراسان جنوبی بر اثر برخورد موتورسیکلت در محور روستایی عشایری چاه مسافر شهرستان طبس یک نفر جان خود را از دست داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ کاظمی رئیس پلیس راه خراسان جنوبی گفت: مقارن ساعت ۳ و۳۰ دقیقه با اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر حادثه رانندگی درکیلومتر۱۶۵ محور روستایی عشایری "چاه مسافر" شهرستان طبس بلافاصله مأموران انتظامی و نیرو‌های امدادی به محل حادثه اعزام شدند.

او افزود: مأموران با حضور در محل حادثه مشاهده کردند یک دستگاه سواری موتورسیکلت با شتر برخورد کرده ‌است که بر اثر این حادثه راکب موتور جان خود را از دست داده است.

سرهنگ کاظمی با اشاره به اینکه علت حادثه توسط کارشناسان پلیس عدم توجه به جلو راکب موتورسیکلت ۵۰ درصد و بی مبالاتی مالک شتر در عدم گماردن ساربان و قصور در مفاد ماده ۲۱۰ آیین نامه راهور ۵۰ درصد تشخیص داده شده به رانندگان گرامی در مناطقی که احتمال تردد شتر وجود دارد، توصیه کرد با دیدن هرگونه تابلو احتمال عبور شتر، سرعت خود را کاهش دهند.

منبع: پایگاه خبری پلیس

برچسب ها: حادثه رانندگی ، برخورد با شتر
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