قوه قضاییه اعلام کرد: با ورود به‌موقع دادستانی تهران و انجام پیگیری‌های لازم، از اجرای یک قرارداد سه‌جانبه ۱۲ هزار میلیارد ریالی که زمینه‌ ایراد خسارت قابل توجه به اموال عمومی را فراهم می کرد، جلوگیری شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دادستان تهران با تأکید بر اهمیت اجرای مأموریت‌های قوه قضاییه در صیانت از حقوق عامه و حفاظت از بیت‌المال، اظهار کرد: بررسی‌های انجام‌شده نشان داد بر اساس قرارداد منعقده میان یک شرکت خصوصی با دو شرکت دولتی فعال در حوزه هوانوردی، مقرر شده بود شرکت هوانوردی دولتی تا سقف ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال از بدهی‌های شرکت خصوصی را به ازای سرمایه گذاری‌های انجام شده کسر کند.

علی صالحی تصریح کرد: در فرآیند بررسی این قرارداد، مشخص شد مبلغ یادشده بدون اتکا به ارزیابی و کارشناسی‌های لازم و بدون وجود مستندات و مبانی حقوقی و اقتصادی کافی تعیین شده است و اجرای قرارداد، موجب تحمیل تعهدات مالی سنگین و تضییع حقوق و منافع دولت می شود، بنابراین با ورود دادستانی تهران و با تأکید بر ضرورت رعایت قوانین و مقررات، موضوع به‌صورت ویژه مورد پیگیری قرار گرفت و در نهایت، قرارداد مزبور با اتخاذ تدابیر قانونی ملغی شد.

دادستان تهران تأکید کرد: این اقدام در چارچوب سیاستهای تحولی قوه قضاییه در زمینه پیشگیری از تضییع حقوق عمومی، ارتقای سلامت نظام اداری، نظارت بر قراردادهای کلان و مقابله با انعقاد قراردادهای فاقد پشتوانه کارشناسی انجام گرفت و دادستانی تهران با استمرار رصد قراردادهای مهم و تداوم اقدام های نظارتی، همچنان با هر گونه تخلف و تضییع حقوق بیت‌المال در این حوزه قاطعانه برخورد خواهد کرد.

منبع: قوه قضاییه

برچسب ها: دادستانی تهران ، قوه قضاییه
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