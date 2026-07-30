توزیع آب سرد، پخت غذای گرم و توزیع آن بین زوار ، تهیه شربت و اسکان و انجام خدمات درمانی و پخت نان و ارائه فعالیت های فرهنگی ... از اهم فعالیت های مواکب اربعین حسینی گیلان در این ایام است.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی -  از اول صفر و اواخر تیر ماه تجهیزات و کالاهای اساسی مواکب گیلان به همراه خادمان حسینی به کربلا معلی اعزام شدند .‌

امسال ۳۴موکب  استان گیلان در حال خدمات رسانی به زوار حسینی است.
توزیع آب سرد، پخت غذای گرم و توزیع آن بین زوار ، تهیه شربت و اسکان و انجام خدمات درمانی و پخت نان  ... از اهم فعالیت های مواکب اربعین حسینی گیلان در این ایام است.

توزیع  ٦٠٠٠ یخمک و بیش از ٣ تن هندوانه در موکب پیامبراعظم(ص) شهرستان تالش مستقر در عمود ٤٣٣ تاکنون انجام شده است.
مهدکودک موکب شهید میرزا کوچک گیلان در کربلای معلی  یکی دیگر از مواکب فعال استان است که  محیطی شاد و تربیتی برای کودکان در مسیر اربعین حسینی  فراهم کرده است.

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حال و هوای مواکب حسینی گیلان در کربلا معلی + فیلم و تصاویر

حال و هوای مواکب حسینی گیلان در کربلا معلی + فیلم و تصاویر

برچسب ها: مواکب ، اربعین حسینی
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