باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ در این مراسم که با حضور رحمانی استاندار آذربایجان غربی، معاون سرمایه‌گذاری وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، شهردار ارومیه و جمعی از مسئولان ارشد نظامی و بخش خصوصی برگزار شد، جزئیات نقشه راه جدید توسعه گردشگری استان تشریح گردید.

خروج ارومیه از بن‌بست هتل‌های ۵ ستاره

مرتضی صفری مدیرکل میراث‌فرهنگی گردشگری و صنایع دستی آذربایجان غربی اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین بخش‌های این رویداد، آغاز طرح توسعه هتل دیاکو با سرمایه‌گذاری جدید ۱۲ هزار میلیارد ریالی توسط بخش خصوصی بود. با اجرای این پروژه، طلسم تک‌هتلی بودن ارومیه در رده ۵ ستاره شکسته خواهد شد. همچنین پروژه هتل ۵ ستاره دیگری توسط بخش خصوصی در بافت تاریخی ارومیه با مساحت ۵ هزار متر مربع در مراحل پایانی صدور پروانه شهرداری قرار دارد و یک پروژه بزرگ دیگر نیز با سرمایه‌گذاری ۱۵ هزار میلیارد ریالی در نوبت کلنگ‌زنی است.

بازگشت حمام تاریخی بمباران‌شده به چرخه خدمت

وی افزود: در میان پروژه‌های افتتاح شده، احیا و تغییر کاربری حمام تاریخی آخوند ارومیه به عنوان یکی از شاخص‌ترین اقدامات خودنمایی می‌کند. این بنای فاخر ۸۵۰ متر مربعی که بزرگ‌ترین پلاک داخل بازار تاریخی ارومیه به شمار می‌رود، در سال ۱۳۶۶ مورد اصابت بمباران قرار گرفته و سال‌ها بلااستفاده رها شده بود؛ اما سرانجام با جذب سرمایه‌گذار در قالب ماده ۲۷، مرمت و به یک مجموعه خدماتی و گردشگری پویا تبدیل شد.

صفری با اشاره به جزئیات پروژه‌های جدید گردشگری در استان گفت: تنوع سرمایه‌گذاری‌ها در سراسر استان شتاب چشمگیری گرفته است و پروژه ۱.۲ همتی توسعه هتل دیاکو در ارومیه؛ مجموعه گردشگری سلامت «تواب» با ۵۰ اتاق و ۱۰۰ تخت اقامتی جدید؛ پروژه ۱۰ هزار میلیارد ریالی هتل ۵ ستاره مهاباد؛ پروژه ۲۰ هزار میلیارد ریالی مجتمع گردشگری، تجاری و تفریحی در میاندوآب؛ پروژه‌های بوم‌گردی، اقامتگاه سنتی و سفره‌خانه سنتی جدید در مرکز استان از جمله پروژه‌های آماده و کلنگ‌زنی شده می باشد.

آذربایجان غربی؛ مقصد نوظهور گردشگری ایران

مدیرکل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان ادامه داد: پیش‌بینی می‌شود با توجه به احیای تدریجی دریاچه ارومیه، صدور ۱۶۰ موافقت اصولی به ارزش ۶۵۰ هزار میلیارد ریال و اجرای هم‌زمان ۵۴ پروژه فعال بخش خصوصی به ارزش ۳۰۰ هزار میلیارد ریال، استان آذربایجان غربی و به‌ویژه کلان‌شهر ارومیه ظرف دو سال آینده به یکی از اصلی‌ترین و جذاب‌ترین مقاصد گردشگری نوظهور در کشور تبدیل شوند.

استاندار آذربایجان‌غربی با تاکید بر لزوم ایجاد نقاط عطف اقتصادی و بهره‌گیری از ظرفیت بی‌نظیر هم‌مرزی استان با سه کشور، از تدوین ۵ سیاست کلان توسعه، رونمایی از بسته سرمایه‌گذاری ۵۰ هزار میلیارد تومانی و آماده‌سازی ۴۵ طرح بزرگ صنعتی جهت افتتاح خبر داد.

رضا رحمانی استاندار آذربایجان غربی در آیین افتتاح طرح‌های گردشگری و سرمایه‌گذاری استان که با حضور مسئولان کشوری و استانی برگزار شد، با اشاره به اولویت‌های پنج‌گانه استان برای دستیابی به توسعه متوازن اظهار داشت: چشم‌انداز ما برای جبران عقب‌ماندگی‌های گذشته، حرکت همزمان و متوازن بر پایه ۵ محور صنعت و معدن، گردشگری، جهاد کشاورزی، حمل‌ونقل و توسعه زیرساخت‌ها، است.وی با تاکید بر اینکه تمام ۲۰ شهرستان استان باید به صورت متوازن از مواهب این توسعه بهره‌مند شوند، افزود: ارتقای زیرساخت‌ها و خدمات، صرفاً یک کار روزمره نیست؛ بلکه هدف ما خلق نقاط عطف ماندگار و تحول‌آفرین در حوزه اقتصاد استان و کشور است.



رونمایی از برند اینِوست آذربایجان غربی(اینوا) و بسته ۵۰ همتی سرمایه‌گذاری

استاندار آذربایجان غربی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای جلب اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی تصریح کرد: با اجرای سیاست محله‌محوری و دانش‌بنیان، بستر بی‌نظیری برای جذب سرمایه ایجاد کرده‌ایم. در همین راستا برند و نشان ویژه برگرفته از نماد محراب تاریخی مسجد جامع ارومیه طراحی شد و هم‌اکنون بسته سرمایه‌گذاری به ارزش ۵۰ هزار میلیارد تومان آماده شده است که با اجرای حتی بخشی از آن، چهره اقتصادی استان کاملاً تغییر خواهد کرد.

رحمانی با تاکید بر اینکه شرایط منطقه‌ای هیچ خللی در اراده سرمایه‌گذاران ایجاد نکرده است، گفت: حضور هلدینگ‌ها و سرمایه‌گذاران بزرگ در همایش‌های تخصصی استان نشان داد که امنیت و ظرفیت آذربایجان‌غربی برای سرمایه‌گذاری در بالاترین سطح قرار دارد.

جهش در حوزه صنعت، معدن و گردشگری/ افتتاح ۴۵ پروژه تا پایان سال

وی به تشریح وضعیت پروژه‌های عمرانی و صنعتی نیز پرداخت و اظهار کرد: در حوزه صنعت و معدن؛ هم‌اکنون ۴۵ پروژه بزرگ صنعتی و معدنی کاملاً آماده افتتاح است و تا عید نوروز به بهره‌برداری خواهند رسید. همچنین پیگیری برای راه‌اندازی مگاسایت‌های معدنی از جمله توسعه معادن طلا و مس با همکاری وزارت صمت در حال انجام است.رحمانی افزود: در حوزه گردشگری و زیرساخت‌های اقامتی؛ ضعف شدید استان در زیرساخت‌های اقامتی و هتل‌داری در حال جبران است. طرح‌های بزرگ گردشگری از جمله ساماندهی و آزادسازی ظرفیت‌های گردشگری محور شهرچای ارومیه و ساخت هتل‌های پنج‌ستاره در دستور کار جدی قرار دارد.وی به افتتاح‌های جاری نیز اشاره کرد و گفت: در برنامه امروز، ۶ طرح کلیدی افتتاح و کلنگ‌زنی شده و ده‌ها طرح کشاورزی و میراث فرهنگی نیز در صف افتتاح قرار دارند.



آذربایجان‌غربی؛ دروازه ارتباطی ایران با اروپا، اوراسیا و جهان عرب

رحمانی با اشاره به موقعیت ژئوپلیتیک و استثنایی آذربایجان‌غربی به عنوان تنها استان هم‌مرز با سه کشور گفت: استان ما به دلیل هم‌مرزی با ترکیه دروازه اتحادیه اروپا، اقلیم کردستان عراق دروازه جهان عرب و جمهوری آذربایجان حوزه اوراسیا، دارای بزرگ‌ترین مرزهای زمینی مسافری و تجاری کشور نظیر بازرگان و رازی است.

وی در پایان نقش رسانه‌ها را در معرفی این ظرفیت‌ها حیاتی دانست و خاطرنشان کرد: امروز اطلاع‌رسانی صحیح، بخش جدایی‌ناپذیر از زنجیره توسعه است. رسانه‌ها کاتالیزور و یاور اصلی ما در معرفی فرصت‌های بی‌نظیر استان به سرمایه‌گذاران و افکار عمومی هستند.