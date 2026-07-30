فرمانده نیروی هوایی ارتش در پیامی آورده است: همرزم غیرتمندم، سرتیپ دوم خلبان شهید مجید کاظمی، بی‌هراس از مهابت مرگ، به دل دشمن زده بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - امیر سرتیپ خلبان بهمن بهمرد، فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، با صدور پیامی، شهادت سرتیپ دوم خلبان مجید کاظمی را که در جریان نبرد با دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی به فیض عظیم شهادت نائل آمد، تبریک و تسلیت گفت.

متن پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ، فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَیٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ»

امروز، از پرواز بی‌بازگشت یکی از عقابان بلندآشیان وطن و خط‌شکنان جبهه‌ جوانمردی در مبارزه با دشمن آمریکایی ـ صهیونی در جنگ رمضان، عطر شهادت در کوی و برزن میهن عزیزمان پیچید و سرو رشید دیگری در باغ شهادت قد کشید.

همرزم غیرتمندم، سرتیپ دوم خلبان شهید مجید کاظمی، که بی‌هراس از مهابت مرگ، به دل دشمن زده بود، پس از آخرین مأموریت پیروزمندانه‌ خویش، با ردای شهادت به دامن پاک ایران بازگشت تا خون گرمش، میثاق دوباره‌ مردان آسمانی این سرزمین مقدس برای جان‌نثاری در راه وطن باشد.

اینک در آسمان بختِ بلند شیراز، که قدمگاه گام‌های استوار او طی سال‌های متمادیِ پرواز بوده، در کنارِ نورِ نامیرایِ «شاه‌چراغ» و اسطوره‌ رشکِ دوران، «عباس دوران»، چراغِ نام و یاد سرتیپ دوم خلبان شهید مجید کاظمی نیز می‌درخشد و از این پس، روح ملکوتی آن شهید سعید، «لسان‌الغیب»، آمینِ دعاهایی‌ست که به ضریح «شاه‌چراغ» گره می‌خورد.

اینجانب که سال‌ها شانه به شانه‌ مردان مبارزه و معجزه در آسمان، توفیق سربازی وطن را داشته و دارم، با نثار درود به روح آسمان‌چشیده‌ این شهید عزیز، که همچون پیشکسوتان حماسه‌آفرینش، سال‌ها داغ ترس را بر دل مرگ گذاشته بود، ضمن عرض تبریک و تسلیت به والدین شریف او، که شیرازه‌بند شریعت فرزندی ولایت‌مدار بوده‌اند، همسر وفادار، همراه و زینبی، و فرزند صبور و غیرتمند ایشان، به ساحت حضرت ولی عصر ارواحنا فداه، فرماندهی معظم کل قوا دامت برکاته و ملت بزرگ ایران اطمینان می‌دهم راه آن شهید عزیز برای دفاع از ایران سربلند را با گام‌هایی مصمم‌تر ادامه خواهیم داد و عهد عاشورایی و سوگندنامه‌ سربازی خود را با پیروزی بر دشمن زبون و فرومایه ایفا خواهیم کرد. ان‌شاءالله

فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

سرتیپ خلبان بهمن بهمرد

برچسب ها: شهادت خلبان ارتش ، ارتش ایران
خبرهای مرتبط
ارتش: به هرگونه تجاوز دشمن پاسخ شدید و کوبنده می‌دهیم
سخنگوی ارتش: تقریباً تمام زیرساخت‌های آمریکا در اربیل نابود شده‌ است
حملات پهپادی ارتش به پایگاه‌های آمریکا در کویت/ محل استقرار نظامیان تروریست هدف قرار گرفت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
اطلاعیه سپاه در خصوص حمله به پایگاه هوایی آمریکا در علی السالم کویت
بقائی: تیزپروازان ارتش ماموریت را به پایان می‌رسانند حتی اگر به خانه بازنگردند
انهدام کامل سه فروند هواپیمای اف ۳۵ و خسارت سنگین به سه فروند دیگر در الازرق اردن
یورش آرش‌های ارتش به مراکز و پایگاه آمریکا در بحرین
سرلشکر عبداللهی: تابوت به جزئی از تجهیزات آمریکایی‌ها در منطقه تبدیل شده است
بقائی خطاب به گوترش؛ چرا از نام بردن عاملان تضعیف حقوق بین‌الملل طفره می‌روید؟
هشدار عراقچی نسبت به عملیات‌های پرچم دروغین اسرائیل در منطقه
جانشین نیروی زمینی ارتش: راه شهدا را با اقتدار ادامه خواهیم داد
هشدار عراقچی به بلغارستان؛ مشارکت در تجاوز نظامی علیه ایران، مسئولیت‌آور است
قالیباف: آمریکایی‌ها تاوان خواهند داد
آخرین اخبار
قالیباف: آمریکایی‌ها تاوان خواهند داد
هشدار عراقچی نسبت به عملیات‌های پرچم دروغین اسرائیل در منطقه
بقائی: حمله آمریکا به منزل مسکونی در قشم اقدامات تروریستی داعش را تداعی می‌کند
سرلشکر عبداللهی: تابوت به جزئی از تجهیزات آمریکایی‌ها در منطقه تبدیل شده است
یورش آرش‌های ارتش به مراکز و پایگاه آمریکا در بحرین
بقائی خطاب به گوترش؛ چرا از نام بردن عاملان تضعیف حقوق بین‌الملل طفره می‌روید؟
جانشین نیروی زمینی ارتش: راه شهدا را با اقتدار ادامه خواهیم داد
هشدار عراقچی به بلغارستان؛ مشارکت در تجاوز نظامی علیه ایران، مسئولیت‌آور است
گفت‌وگوی عراقچی و همتای قبرسی؛ تاکید بر جلوگیری از سواستفاده از پایگاه‌های قبرس علیه ایران
اطلاعیه سپاه در خصوص حمله به پایگاه هوایی آمریکا در علی السالم کویت
بقائی: تیزپروازان ارتش ماموریت را به پایان می‌رسانند حتی اگر به خانه بازنگردند
انهدام کامل سه فروند هواپیمای اف ۳۵ و خسارت سنگین به سه فروند دیگر در الازرق اردن
عارف: دشمن با هویت و تمدن ایرانی جنگید، اما شکست خورد
خون شهید خلبان کاظمی میثاق دوباره مردان آسمانی این سرزمین برای جان‌نثاری در راه وطن است
در پی وقوع زمین لرزه؛ عراقچی با دولت و ملت ژاپن ابراز همدردی کرد
۹ مرز برای تردد زائران خارجی اربعین فعال است
جزئیات برگزاری پیاده‌روی جاماندگان اربعین در تهران
سپاه: کشور‌هایی که در کمک به متجاوز دخالت دارند، رفتار خود را اصلاح نکنند، پاسخ سخت دریافت می‌کنند
شرایط کشور به هیچ‌وجه برای افزایش قیمت بنزین مناسب نیست
آچمزشدن مغز دریایی آمریکا در خلیج فارس
مذاکره با دشمن و دفاع نیروهای مسلح از کشور منافاتی با یکدیگر ندارند
صفحه نخست روزنامه‌ها – پنج‌شنبه ۸ مرداد