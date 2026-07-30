باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایلیا محمدی- احمد دنیا مالی وزیر ورزش و جوانان در همایش ورزشهای هوایی ایران گفت:
من یک عذرخواهی به ورزشهای هوایی بدهکار هستم، چون یکی از اهداف من این بود که این ورزش را در کشور توسعه بدهم و با توجه به وسعت یک میلیون و ششصد هزار کیلومتری ایران فرصت خوبی برای این ورزش و دیگر رشتهها وجود دارداما به دلیل دو جنگی که در یک سال اخیر برای کشور به وجود آمد این اتفاق کمی عقب افتاد، اما امروز در این همایش حاضر شدیم تا با برنامههای این رشته آشنا شویم . هرچه ما در راه آموزش در رشتههای هوایی و توسعه تعمیم آن در کشور تلاش کنیم به بهتر شدن و توسعه این رشته کمک خواهد کرد.
وی ادامه داد: کمیتههای مختلف در این رشته برنامهریزیهایی را دارند، اما برای ما مهم است که این ورزش را صاحب هوش مصنوعی کنیم. ایمنی جایگاه ویژهای در برنامههای من داشته داشته است و باید این موضوع را هم مد نظر داشته باشیم.
وزیر ورزش در خصوص هماهنگیهای لازم با هواپیمایی کشور جهت اخذ مجوزهای پرواز در این رشته گفت:حتماً من هماهنگ لازم را با سازمان هواپیمایی برای صدور مجوزها با انجمن ورزشهای هوایی و فدراسیون انجمنهای ورزشی انجام خواهم داد.
او در خصوص ایمنی و بخش آموزشی و همچنین توسعه و همگانی کردن در ورزشهای هوایی برای جلوگیری از سوانح احتمالی گفت: ما در ورزشهای هوایی باید شرایطی را به وجود بیاوریم که بدون اینکه در حوزه ایمنی کاهش داشته باشیم به یک شکلی این رشتهها را اکونومی و عمومی کنیم این ورزش را و این امکان فراهم شود شاید برخی از نقاط و اقشار از لحاظ اقتصادی مشکل داشته باشد، اما باید این ورزش را به همه گیر شدن نزدیکتر کنیم و این ورزش را به نوعی خودکفا کنیم.
دنیا مالی گفت: ما لازم داریم که این ورزش توسعه پیدا کند و بتواند قابلیتهای اقلیمی و جغرافیایی کشور را به تصویر بکشد مادر جنوب کشور در منطقه جاسک تصاویر و مناظر بدیعی داریم که شاید در کمتر جای دنیا در کنار اقیانوس و دریا و کویر و خشکی را کنار هم میبینیم و در حالی که آنجا تراکم جمعیت پایینی دارد و این مناطق قابلیتهای زیادی برای استفاده از این چنین ورزشهایی دارد. شاید قشر زیادی از مردم هنوز از جذابیتهای این رشته اطلاعی ندارند و باید این ورزش را بیشتر به مردم بشناسانیم.
وزیر ورزش افزود: در خصوص شرایط اقلیمی برای این رشته ورزشی گفت:یکی از بحثهایی که من در زمان حضورم در شورای شهر تهران داشتم در منطقه ۵ تهران همیشه نگران بودیم که کابلهای فشار قوی برای ورزشکارانی که در رشتههای هوایی فعالیت میکنند مشکل ساز شود و معتقدم در کشورمان مناطقی مناسب برای این ورزشها وجود دارد و باید این مناطق را شناسایی کنیم و امکان استفاده از آنها را فراهم کنیم.
دنیا مالی ادامه داد:یکی از بحثهایی که از فدراسیون انجمنهای ورزشی دارم این است که مسابقات این رشتهها مرتب برگزار شود و این در کنار کلاسهای آموزشی و تبادل اطلاعات و تعامل با رسانهها این ورزش را توسعه بدهیم هر سال باید برنامههایی در کمیتههای مختلف داشته باشیم که همایشهای این چنینی برگزار شود و حتماً دوستانی که تجربه بالایی در رشتههای مختلف دارند در اختیار جوانترها قرار بدهند و باید در مجامع جهانی صاحب موقعیتهای خوبی بشویم. باید در مجامع جهانی حضور داشته باشیم و در مورد ایمنی ارتقا پیدا کنیم.