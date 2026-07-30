باشگاه خبرنگاران جوان - بهنام بخشی در برنامه «سلام خبرنگار» شبکه خبر با اشاره به خدمات این شرکت در ایام اربعین اظهار کرد: چند سالی است که در کنار توفیق سقایی مردم تهران، خادمان حضرت سیدالشهدا(ع) نیز توفیق خدمت در سرزمین عراق و مرز مهران را دارند. چند سالی است که خدمات دفع فاضلاب و تأمین آب بهداشتی و شرب برای زائران و عزیزانی که عازم کربلای معلی هستند بر عهده همکاران ماست.
وی افزود: در چندین نقطه از شهرهای عراق از جمله نجف و کربلا، همکاران من به صورت ویژه مستقر هستند. ستاد اربعین شرکت آب و فاضلاب استان تهران تلاش دارد با استفاده از نیروهای متخصص، با کمترین هزینه، بیشترین بهرهوری و خدمات را برای زائرانی که به شهرهای نجف، کربلا، کاظمین و سامرا عزیمت میکنند، فراهم کند.
سخنگوی شرکت آب و فاضلاب استان تهران ادامه داد: امسال نیز توسعه و استقرار حمامهای سیار را در دستور کار داشتیم تا زائران در برخی محدودههای شهرهای نجف و کربلا با توجه به گرمای هوا، خدمات پایدار و مناسب دریافت کنند و دچار مشکل نشوند.
بخشی در ادامه با اشاره به وضعیت مصرف آب در تهران گفت: خوشبختانه اتفاقات خوبی افتاده است. اگر مقایسهای با سال ۱۴۰۳ داشته باشیم، تقریباً روزانه ۵۰۰ هزار مترمکعب از مصرف آب تهران کاهش پیدا کرده است که معادل صرفهجویی حدود یک میلیارد بطری نیملیتری آب در هر روز است.
وی این کاهش مصرف را نتیجه اقداماتی مانند نصب تجهیزات کاهنده مصرف، توسعه فرهنگسازی، همراهی رسانهها، بهرهگیری از ظرفیتهای فرهنگی و هوشمندی مردم و افزایش سواد آبی مردم دانست و اظهار کرد: در سال ۱۴۰۳ مصرف آب تهران حدود چهار میلیون مترمکعب در شبانهروز بود که معادل مصرف هشت میلیارد بطری نیملیتری آب میشود. این میزان اکنون به حدود هفت میلیارد بطری نیملیتری رسیده است؛ یعنی روزانه معادل یک میلیارد بطری نیملیتری آب در تهران صرفهجویی میشود.
وی افزود: اگر بخواهیم ارزش اقتصادی این میزان صرفهجویی را محاسبه کنیم، با در نظر گرفتن قیمت بستههای آب، رقم قابل توجهی خواهد بود. مردم تهران همانگونه که در همه عرصهها همراهی کردهاند، در مدیریت مصرف آب نیز با درک ارزش اقتصادی و زیستمحیطی آب، همکاری ارزشمندی داشتهاند.
سخنگوی شرکت آب و فاضلاب استان تهران با اشاره به آخرین وضعیت منابع آبی تهران گفت: با وجود بارندگیهای اخیر، مجموع ذخایر سدهای تهران در ابتدای تیرماه به حدود ۳۱ درصد رسیده است. البته آمار روز گذشته (۷مرداد)، ۲۹ درصد بود و به دلیل تداوم گرما و افزایش مصرف، بعضاً شاهد کاهش ذخایر نیز بودهایم.
وی تأکید کرد: از همین امروز باید برای پاییز و زمستان نیز مراقبت و برنامهریزی کنیم. خوشبختانه سد امیرکبیر حدود ۹۰ درصد ذخیره دارد و وضعیت آن مطلوب است، اما سد ماملو اکنون حدود ۱۴ درصد و سد لار حدود ۸ درصد ذخیره دارند. بنابراین در حوزه جنوب و جنوبشرق استان تهران باید مراقبت بیشتری صورت گیرد و همچنان موضوع توزیع عادلانه آب که سالهاست در دستور کار شرکت آب و فاضلاب استان تهران قرار دارد، با جدیت دنبال شود.
بخشی ادامه داد: همانطور که مردم تاکنون همراهی کردهاند، اجرای راهکارهای ساده کاهش مصرف میتواند هم به اقتصاد خانوادهها و هم به شبکه آب تهران کمک کند. علاجبخشترین راهکار، استفاده از کولرهای آبی در دور متوسط است که به کاهش مصرف برق و آب کمک میکند و نصب یک سایهبان میتواند تا ۳۰ درصد از تبخیر آب بکاهد. این راهکارها هزینه زیادی ندارند اما تأثیر قابل توجهی در مدیریت مصرف دارند.
وی درباره برخی شایعات منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر نوبتبندی آب نیز گفت: در استان تهران هیچ برنامهای برای نوبتبندی آب وجود ندارد. خوشبختانه با تمهیدات پیشبینیشده و حمایتهای وزیر محترم نیرو، مردم تهران هیچ نگرانی از بابت نوبتبندی آب نداشته باشند.
سخنگوی شرکت آب و فاضلاب استان تهران با تأکید بر اینکه مدیریت مصرف همچنان اولویت اصلی است، اظهار کرد: سفرههای زیرزمینی هنوز تشنه هستند. بارندگیهای اخیر جان دوبارهای به برخی سدهای تهران بخشید، اما سفرههای زیرزمینی هنوز با کندی احیا میشوند.
وی خاطرنشان کرد: امروز در برخی مناطق پیرامون تهران، از جمله دشت شهریار، بعضی از چاهها در حال خشک شدن هستند و عمق چاهها به بیش از ۳۰۰ متر رسیده است. بنابراین باید با مدیریت مصرف، برداشت از منابع زیرزمینی را کاهش دهیم و تمرکز بیشتری بر استفاده از آبهای سطحی داشته باشیم؛ زیرا هم کیفیت آب شرب مطلوبتر خواهد بود و هم منابع راهبردی زیرزمینی برای شرایط بحرانی حفظ میشوند تا نسلهای آینده نیز از این سرمایه ارزشمند بهرهمند شوند.