معاون سرمایه‌گذاری وزارت میراث‌فرهنگی با تأکید بر تداوم حمایت دولت از سرمایه‌گذاران گفت: در کشور ۳۰۱۷ پروژه گردشگری در حال ساخت با حجم ۱۳۰۰ همت سرمایه‌گذاری فعال است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ علی‌اصغر شالبافیان در آیین افتتاح و کلنگ‌زنی طرح‌های گردشگری آذربایجان غربی، سرمایه‌گذاری در این حوزه را تعطیل‌نشدنی، توصیف کرد و گفت حمایت از سرمایه‌گذاران حتی در شرایط سخت اقتصادی نیز ادامه دارد.

وی با بیان اینکه امروز در کشور ۳۰۱۷ پروژه سرمایه‌گذاری گردشگری در حال ساخت وجود دارد، افزود: حجم سرمایه‌گذاری این طرح‌ها به ۱۳۰۰ همت می‌رسد.

شالبافیان با اشاره به جایگاه آذربایجان غربی در این حوزه تصریح کرد: این استان با ۱۳۱ تا ۱۳۲ پروژه و حجم قابل توجه سرمایه‌گذاری، از استان‌های دارای جایگاه ویژه در توسعه گردشگری کشور است و باید این موقعیت تقویت شود.

معاون وزیر میراث‌فرهنگی همچنین اظهار کرد: بر اساس بررسی‌های انجام‌شده با همکاری وزارت کار، آذربایجان غربی جزو سه استان پیشگام کشور در جذب اعتبارات و تسهیلات اشتغال است که این موضوع نشان‌دهنده ظرفیت بالای استان در توسعه متوازن است.

وی با قدردانی از برگزاری برنامه‌های سرمایه‌گذاری در آذربایجان غربی گفت: افتتاح پروژه‌های سرمایه‌گذاری و کلنگ‌زنی طرح‌های جدید در این شرایط، پیام روشنی دارد و آن اینکه حمایت از سرمایه‌گذاری در گردشگری متوقف نمی‌شود.

برچسب ها: سرمایه گذاری گردشگری ، میراث فرهنگی
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