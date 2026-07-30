باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ علیاصغر شالبافیان در آیین افتتاح و کلنگزنی طرحهای گردشگری آذربایجان غربی، سرمایهگذاری در این حوزه را تعطیلنشدنی، توصیف کرد و گفت حمایت از سرمایهگذاران حتی در شرایط سخت اقتصادی نیز ادامه دارد.
وی با بیان اینکه امروز در کشور ۳۰۱۷ پروژه سرمایهگذاری گردشگری در حال ساخت وجود دارد، افزود: حجم سرمایهگذاری این طرحها به ۱۳۰۰ همت میرسد.
شالبافیان با اشاره به جایگاه آذربایجان غربی در این حوزه تصریح کرد: این استان با ۱۳۱ تا ۱۳۲ پروژه و حجم قابل توجه سرمایهگذاری، از استانهای دارای جایگاه ویژه در توسعه گردشگری کشور است و باید این موقعیت تقویت شود.
معاون وزیر میراثفرهنگی همچنین اظهار کرد: بر اساس بررسیهای انجامشده با همکاری وزارت کار، آذربایجان غربی جزو سه استان پیشگام کشور در جذب اعتبارات و تسهیلات اشتغال است که این موضوع نشاندهنده ظرفیت بالای استان در توسعه متوازن است.
وی با قدردانی از برگزاری برنامههای سرمایهگذاری در آذربایجان غربی گفت: افتتاح پروژههای سرمایهگذاری و کلنگزنی طرحهای جدید در این شرایط، پیام روشنی دارد و آن اینکه حمایت از سرمایهگذاری در گردشگری متوقف نمیشود.