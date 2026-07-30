باشگاه خبرنگاران جوان- سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، صبح امروز پنجشنبه ۰۸ مرداد ماه ۱۴۰۵، در سفر به قم با مهندس بهنامجو استاندار قم دیدار و گفتگو کرد.
در این نشست که با حضور محمدرضا سوقندی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم برگزار شد، مهمترین موضوعات فرهنگی، هنری و رسانهای استان بهصورت تخصصی مورد بررسی قرار گرفت و طرفین بر لزوم تقویت زیرساختها و ارتقای جایگاه فرهنگی قم در سطح ملی تأکید کردند.
در جریان این جلسه، تصمیماتی از جمله برگزاری جلسه شورای معاونین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با محوریت استان قم، تهیه و ارائه طرحهای فرهنگی، هنری، سینمایی و رسانهای به وزارتخانه، استفاده از ظرفیتهای علمی و پژوهشی استان در سطح ملی و تسریع در اجرای برش استانی سند مهندسی فرهنگی اتخاذ شد.
همچنین بررسی راهکارهای رفع کمبود فضاهای فرهنگی و هنری از جمله توسعه زیرساختهایی نظیر تالارهای فرهنگی، ساماندهی تبلیغات شهری و پیگیری افزایش اعتبارات حوزه فرهنگ از دیگر محورهای مورد تأکید در این نشست بود.
منبع:استانداری قم